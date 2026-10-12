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Şehzadeler'de çocuklara yönelik okuma yazma ve ödev atölyesi açıldı

Şehzadeler Belediyesi'nin Gençlik Evi'ndeki Ödev Takip ve Geliştirme Kursu, 2-4. sınıf öğrencilerine okuma yazma ve Türkçe derslerinde destek sağlıyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 12:32

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Şehzadeler'de çocuklara yönelik okuma yazma ve ödev atölyesi açıldı

Gençlik Evi'nde kurs başladı:

Şehzadeler Belediyesi, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik Ödev Takip ve Geliştirme Kursu'nu Gençlik Evi'nde hayata geçirdi. Programın amacı, çocukların okuma yazma ve temel Türkçe becerilerini güçlendirirken, okul ödevlerine de doğrudan destek sağlamaktır.

Katılım ve kayıt bilgileri:

Şu anda kurslardan 18 öğrenci yararlanıyor. Eğitimler hafta içi salı, perşembe ve cuma günleri saat 16.00'da düzenleniyor. Kayıtların devam ettiği; yeterli talep oluşması halinde sabah grubu için de eğitimlerin başlatılmasının planlandığı belirtildi.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Hakan Şimşek, kursun çocukların eğitimine katkı sunacağını ifade etti. Gençlik Evi'nde düzenlenen bu kurslarda, eğitmenlerin desteğiyle çocukların okuma yazma ve temel Türkçe dil becerilerinin geliştirildiğini ve ödevlerine destek verildiğini vurguladı. Ayrıca 'Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın yararına olacak projelere imza atmaya devam edeceğiz' dedi.

Belediye yetkilileri, programın ilçe genelinde eğitim desteğini güçlendirmesi ve ailelere güvenilir bir öğrenme ortamı sunması amacıyla sürdürüleceğini belirtiyor. Kayıt ve ayrıntılı bilgi için Gençlik Evi ile iletişime geçilebileceği bildirildi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ TARAFINDAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA VE TÜRKÇE DİL BECERİLERİNİ...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ TARAFINDAN İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUMA YAZMA VE TÜRKÇE DİL BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN ÖDEV TAKİP VE GELİŞTİRME KURSU’NDA EĞİTİMLER BAŞLADI. ŞU ANDA 18 ÖĞRENCİNİN YARARLANDIĞI KURS İÇİN KAYITLARIN DEVAM ETTİĞİ BİLDİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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