çalışmanın kapsamı:

Şehzadeler Belediyesi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçede altyapı çalışmaları sırasında zarar gören üst yapıyı onarmak amacıyla ortak bir çalışma başlattı. Proje, elektrik ve internet hatlarının yer altına alınması nedeniyle bozulan yolların ve kaldırımların yenilenmesini hedefliyor.

Çalışmalar, Şehzadeler ilçesine bağlı Göktaşlı, Saruhan, Adakale ve Gediz mahallelerinde sürdürülüyor. Altyapı firmalarının faaliyetleri sonrası bozulan alanlarda öncelik bakım, onarım ve güvenli geçişin sağlanması olarak belirlendi.

görev dağılımı ve uygulama:

İş bölümü kapsamında kaldırımlar ve parke taşlarının yenilenmesi Şehzadeler Belediyesi ekiplerince yürütülürken, bölgedeki asfalt yenileme çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor. Ekipler koordineli şekilde sahada çalışarak altyapı firmalarının işlemlerinin hemen ardından müdahale ediyor.

Yapılan uygulamalarda, mevcut parke taşı ve kaldırım düzenleri göz önünde bulundurularak sürücü ve yaya güvenliğini artırmaya yönelik çözümler tercih ediliyor. Asfalt serimi ve kaldırım onarımlarında iş akışı; tahribatın tespit edilmesi, altyapının kontrolü, malzeme temini ve yenileme şeklinde planlanıyor.

başkanın incelemesi ve açıklaması:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte çalışma alanlarını ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Ekiplerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı ve üst yapı çalışmalarına hızlı başlanacağını vurguladı.

Başkan Şimşek, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Elektrik ve internet hizmeti veren firmalar Manisa’daki hatlarını yer altına alıyor. Daha sonra ise Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Şehzadeler Belediyesi olarak üst yapı çalışmalarını yapıyoruz. Firmaların ekipleri çalışmalarını bitirir bitirmez biz de halkımızı mağdur etmemek için hemen işe koyuluyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak bozulan kaldırımları ve parke taşlarını yeniliyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi de asfalt yenilemesi yapıyor."

İki belediyenin eşgüdümlü çalışmasıyla, dört mahallede altyapı faaliyetleri nedeniyle bozulan yolların ve kaldırımların kısa sürede onarılması ve mahalle sakinlerinin günlük yaşantısının normale döndürülmesi hedefleniyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ İLE MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ALTYAPI ÇALIŞMALARI NEDENİYLE BOZULAN YOLLARI VE KALDIRIMLARI YENİLEMEK İÇİN GÜÇLERİNİ BİRLEŞTİRDİ. GÖKTAŞLI, SARUHAN, ADAKALE VE GEDİZ MAHALLELERİNDE DEVAM EDEN ÇALIŞMALARDA KALDIRIMLAR VE PARKE TAŞLARI ŞEHZADELER BELEDİYESİ, ASFALT YOLLAR İSE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YENİLENİYOR.