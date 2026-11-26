kayıtlar ve merkez hakkında:

Şehzadeler Gençlik Evi bünyesinde hizmet veren Kadın Spor Merkezi'nde kış dönemi kayıtları başladı. Merkez, kadınların düzenli spor yaparak sağlıklı yaşam alışkanlığı kazanmalarını hedefliyor.

eğitim programı ve takvim:

Merkezde uzman eğitmenler eşliğinde kardiyo, pilates ve aerobik eğitimleri verilecek. Salı ve perşembe günleri için yeni kurs grupları açıldı; kurslar 1,5 saat sürecek ve katılımcılar sabah ile akşam arasındaki saatler içinde tercih yapabilecek.

Kurslara katılmak isteyen kadınlar, günlük program içinde saat 10.00 ile 18.30 arasında kendilerine uygun ders saatlerini seçebilecekler. Program, farklı yoğunluk ve deneyim seviyelerine uygun grup düzenlemeleriyle planlandı.

kayıt ve iletişim bilgileri:

Kayıt işlemleri doğrudan Şehzadeler Gençlik Evinde yapılıyor. Kurslar ve kayıt süreciyle ilgili bilgi almak isteyenler, 444 90 45 numaralı telefondan Şehzadeler Belediyesi Çözüm Merkezi'ne ulaşabilir.

Şehzadeler Belediyesi, kadınların fiziksel aktiviteyi günlük yaşama entegre etmeleri için merkezdeki altyapı ve eğitim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor; katılımcılar hem sosyal ortam hem de düzenli egzersiz desteği bulacak.

MANİSA’NIN ŞEHZADELER İLÇESİNDE KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR ALIŞKANLIĞI KAZANMASI AMACIYLA HİZMET VEREN KADIN SPOR MERKEZİ’NDE KIŞ DÖNEMİ KAYITLARI BAŞLADI. KARDİYO, PİLATES VE AEROBİK EĞİTİMLERİNİN VERİLECEĞİ MERKEZDE SALI VE PERŞEMBE GÜNLERİ İÇİN DE YENİ KURS GRUPLARI AÇILDI.