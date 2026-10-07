Şehzadeler'de kırsal yollar güçleniyor: 350 kilometrelik hedefin yüzde 81'i tamamlandı

Mecliste ilçenin proje ve hizmetleri anlatıldı

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek ekim ayı olağan Belediye Meclisi toplantısının birinci oturumunda, ilçede yürütülen hizmetlerle ilgili Meclis üyelerine ve kamuoyuna detaylı bilgi verdi. Toplantı, Kültür Merkezi Belediye Meclis Salonunda yapıldı ve gündemdeki 34 madde görüşülerek karara bağlandı.

Şimşek konuşmasında hem kırsal mahallelerin altyapı ihtiyaçlarına hem de kent merkezindeki sosyal ve kültürel çalışmalara değindi. Geçtiğimiz aya damga vuran Bağ Bozumu Şenlikleri'nin Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütüldüğünü, etkinlikler aracılığıyla üreticilerin sesinin duyurulduğunu ve tarımın geleceğine ilişkin çalıştayların düzenlendiğini aktardı.

Ova yolu çalışmalarında son durum:

Başkan Şimşek, 2026 yılı için belirlenen 350 kilometrelik ova yolu hedefinin gerçekleşme sürecini paylaştı. Nisan ayında başlayan çalışmalar kapsamında, 145 kilometre malzemeli ve 150 kilometre malzemesiz olmak üzere toplam 295 kilometre ova yolu yapıldığını belirtti. Bu rakamın, hedefin yaklaşık %81