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Şehzadeler'de konteyner alanlarında kapsamlı dezenfeksiyon seferberliği

Şehzadeler Belediyesi, çöp konteynerlerini yıkama aracı ve özel kimyasallarla dezenfekte ederek kötü kokuları ve zararlı canlıları önlüyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 13:54

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EDİTÖR: Aslı Han

Şehzadeler'de konteyner alanlarında kapsamlı dezenfeksiyon seferberliği

şehzadeler belediyesi temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı

Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çöp konteynerleri ve bu konteynerlerin bulunduğu alanlarda kapsamlı dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Belediye ekipleri, alan temizliğini sadece görüntü temizliği olarak görmeyip halk sağlığını korumaya yönelik adımlar atıyor.

çalışmanın kapsamı:

Belediyeye ait yıkama aracıyla yürütülen uygulamada çöp konteynerleri ve çevresindeki alanlar özel kimyasallarla temizleniyor. Uygulama, konteyner yüzeylerinin yıkanması ve çevre zeminin dezenfekte edilmesini kapsıyor; bu sayede atık kaynaklı yayılma ve çevre kirlenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

amaç ve uygulama periyotları:

Çalışmaların temel hedefi, konteynerlerde ve çevresinde oluşabilecek kötü kokuların önlenmesi ve atıklara bağlı zararlı canlıların üremesinin engellenmesidir. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen programa göre uygulama, ilçe sınırları içerisindeki tüm çöp konteynerlerinde rutin aralıklarla tekrarlanacak şekilde planlandı.

Belediye yetkilileri, dezenfeksiyon seferberliğinin kent genelinde hijyen standartlarını yükselteceğini ve vatandaşların yaşam kalitesine olumlu katkı sağlayacağını belirtti. Çalışmaların belirli periyotlarla devam edeceği, gerekli görüldüğünde uygulama sıklığının artırılacağı ifade edildi.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDEKİ ÇÖP KONTEYNERLERİNİ VE KONTEYNER ALANLARINI ÖZEL...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ EKİPLERİ, İLÇE GENELİNDEKİ ÇÖP KONTEYNERLERİNİ VE KONTEYNER ALANLARINI ÖZEL KİMYASALLARLA DEZENFEKTE EDİYOR. ÇALIŞMAYLA KÖTÜ KOKULARIN ÖNLENMESİ VE ZARARLI CANLILARIN ÜREMESİNİN ENGELLENMESİ HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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