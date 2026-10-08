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Şehzadeler’de süt kardeşim projesiyle 8 bin 40 litre süt ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı

Şehzadeler Belediyesi'nin 'Süt Kardeşim' projesi 1 Ocak 2026'den bu yana 257 aileye ulaştı; 1.373 çocuk için toplam 8 bin 40 litre süt dağıtıldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 12:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehzadeler’de süt kardeşim projesiyle 8 bin 40 litre süt ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştı

projenin kapsamı:

Şehzadeler Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 12-36 ay arasındaki çocukların beslenmesine katkı sunmak amacıyla Süt Kardeşim projesini hayata geçirdi. Projeye 2026 yılının başından itibaren başvurular alındı ve bugüne kadar 257 aile kayıt yaptırdı.

dağıtım ve erişim:

1 Ocak 2026'den bu yana projeden faydalanan 1.373 çocuk için toplam 8 bin 40 litre süt temin edildi. Temin edilen sütler, Şehzadeler Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından doğrudan ailelerin evlerine teslim edilebiliyor; ayrıca ilçe sakinleri sütleri belediyenin İyilik Bank Hizmet Birimi'nden de alabiliyor.

başkanın değerlendirmesi:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, projenin önemine vurgu yaparak şunları söyledi: "Ekonomik olarak zor günlerden geçilen, ailelerin çocuklarına süt bile almakta zorlandığı böylesine bir dönemde bu proje bizlere büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. İlçemizde yaşayan her bireyin sağlıklı beslenmesi, çocuklarımızın gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik süt dağıtımımız devam edecek. Bugünün küçükleri, yarının teminatı olan çocuklarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz".

Belediye yetkilileri, projenin düzenli takip ve başvuru süreçleriyle sürdürüleceğini, ihtiyaç durumuna göre kapsamın genişletilebileceğini belirtiyor. Süt Kardeşim, yerel düzeyde beslenme desteği sağlayan örnek uygulamalardan biri olarak ilçe genelinde devam ediyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ’NİN, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI KAPSAMINDA, 12-36 AY ARASI ÇOCUĞU OLAN...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ’NİN, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI KAPSAMINDA, 12-36 AY ARASI ÇOCUĞU OLAN AİLELER İÇİN HAYATA GEÇİRDİĞİ ‘SÜT KARDEŞİM’ PROJESİ, 2026 YILININ BAŞINDAN BUGÜNE KADAR YÜZLERCE AİLEYE ULAŞTI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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