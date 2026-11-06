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Şehzadeler’in para badminton gururu: Aygül Aydoğmuş iki madalya kazandı

Ankara'da düzenlenen Para Badminton Türkiye Şampiyonası'nda Şehzadeler Belediyesi sporcusu Aygül Aydoğmuş tek bayanlarda bronz, karışık çiftlerde gümüş elde etti.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Şehzadeler’in para badminton gururu: Aygül Aydoğmuş iki madalya kazandı

Şehzadeler'in milli sporcusundan çift madalya

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından Ankara'da düzenlenen turnuvada, Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Aygül Aydoğmuş başarılı bir performans sergiledi. Organizasyon, 31 Ekim - 1 Kasım tarihlerinde Badminton Federasyonu Olimpik Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirildi ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen para badmintoncular yoğun bir mücadele ortaya koydu.

Aydoğmuş'un dereceleri:

Aygül Aydoğmuş, Tek Bayanlar kategorisinde gösterdiği performansla Türkiye 3.'sü olarak bronz madalya kazandı. Aynı zamanda Karışık Çiftler dalında da başarılı sonuçlar alınca Türkiye 2.'si olarak gümüş madalyayı elde etti. Bu dereceler, sporcunun hem bireysel yeteneğini hem de kulübün başarısını öne çıkardı.

Kulüp ve kent için önemi:

Şehzadeler Belediyesi Spor Kulübü adına yarışan milli sporcunun kazandığı madalyalar, hem kulübün hem de Şehzadeler ilçesinin spor sahnesindeki görünürlüğünü artırıyor. Organizasyona katılan sporcular arasındaki kıyasıya rekabet içinde elde edilen bu sonuçlar, bölge sporunun geleceği açısından olumlu bir gösterge niteliği taşıyor.

TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU TARAFINDAN ANKARA’DA DÜZENLENEN PARA BADMİNTON...

TÜRKİYE BEDENSEL ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU TARAFINDAN ANKARA’DA DÜZENLENEN PARA BADMİNTON TÜRKİYE ŞAMPİYONASI’NDA MÜCADELE EDEN ŞEHZADELER BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ SPORCUSU AYGÜL AYDOĞMUŞ, KAZANDIĞI İKİ MADALYAYLA ŞEHZADELER’İN GURURU OLDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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