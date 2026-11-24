Bingöl'de öğretmenler günü programı

Bingöl'de 24 Kasım Öğretmenler Günü, Bingöl Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle kutlandı. Programa öğretmenler, öğrenciler ve protokol üyeleri katıldı; etkinlikte şiir dinletileri, yemin töreni, sinevizyon gösterimi ve müzik performansları yer aldı.

valinin vurgusu:

Bingöl Valisi Cahit Çelik, öğretmenliğin sadece bilgi aktarmaktan öte bir görev olduğunu vurguladı. Çelik, öğretmenin çocukların karakterlerinin şekillenmesinde ve geleceğe hazırlanmasında önemli rol üstlendiğini belirterek, öğretmenliğin bir insanın hayatına dokunarak gelecek nesillerin yetişmesine katkı sunan kutsal bir görev olduğunu ifade etti. Çelik'in ifadeleri arasında "Bir sınıfın kapısından içeri giren öğretmen, yalnızca bir dersin değil, nice hayatın da kapısını aralar." ve "Öğretmen karanlığa karşı yakılan bir kandil gibidir." gibi güçlü benzetmeler öne çıktı.

etkinlik akışı ve kapanış:

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiir dinletileri gerçekleştirildi. Yeni göreve başlayan öğretmenlerin yemin töreninin tamamlanmasının ardından kurum amirlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin düşüncelerinin yer aldığı bir sinevizyon gösterimi sunuldu. Program, Bingöl Belediyesi Kent Orkestrası tarafından seslendirilen şarkılarla sona erdi.

Programa Bingöl Valisi Cahit Çelik, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, kurum amirleri, protokol üyeleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

BİNGÖL'DE 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ, BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN KONGRE MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN PROGRAMLA KUTLANDI. ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLER VE PROTOKOL ÜYELERİNİN KATILDIĞI ETKİNLİKTE ŞİİR DİNLETİLERİ, YEMİN TÖRENİ VE MÜZİK GÖSTERİLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.