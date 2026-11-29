Çarşamba'da yaşayan sekiz asırlık ağaç

Samsun'un Çarşamba ilçesi Kızılot Mahallesi, Demirli Hayratlar mevkiinde yükselen tarihi doğu çınarı, yaklaşık 801 yaşında olarak kayıtlara geçiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın anıt ağaçlar kategorisinde yer alan bu ağaç, bölgenin doğal ve kültürel mirası içinde ayrı bir yerde duruyor.

fiziksel özellikleri:

Ağaç, göz alıcı boyutlarıyla dikkat çekiyor; 27,5 metrelik boyu, 4 metrelik gövde çapı ve 29,5 metrelik genişliği ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tür olarak metinde "doğu çınarı" şeklinde geçen bu kavlağan ağacı, görkemli gövdesi ve geniş dallarıyla çevredeki peyzajın belirleyici unsurlarından biri.

tarihsel tanıklık ve korunma:

Yaklaşık sekiz asırlık ömrü boyunca ağaç, Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinden Osmanlı Devleti'nin kuruluşuna, oradan da Türkiye Cumhuriyeti dönemine kadar uzanan değişimlere sessiz tanıklık etti. Bu süre içinde kuşakların ve bölgenin dönüşümünü izlemiş olan çınar, Samsun'un tescillenmiş en yaşlı anıt ağacı niteliğini taşıyor ve geleceğe aktarılması gereken doğal miras olarak öne çıkıyor.

Demirli Hayratlar mevkiinde yer alan bu tür anıt ağaçlar, hem yerel tarih hem doğa koruma açısından önem taşıyor; söz konusu çınarın korunması ve sonraki kuşaklara aktarılması için yerel ve merkezi kurumların kayıt ve denetimleri belirleyici oluyor. Çınarın heybetli görünümü, bölge halkı ve gelen ziyaretçiler için hem görsel hem de kültürel bir değer yaratmaya devam ediyor.

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİ KIZILOT MAHALLESİ'NDE BULUNAN 801 YAŞINDAKİ TARİHİ DOĞU ÇINARI, HEYBETLİ GÖRÜNÜMÜ VE KÖKLÜ GEÇMİŞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.