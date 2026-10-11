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Sekiz ayda kapsamlı seferberlik: 7 bin 818 operasyon, 32 bin 882 tutuklama

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şubat-Eylül 2026 döneminde 81 ilde 7 bin 818 operasyon yapıldığını, 32 bin 882 kişinin tutuklandığını açıkladı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 17:22

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sekiz ayda kapsamlı seferberlik: 7 bin 818 operasyon, 32 bin 882 tutuklama

operasyonların kapsamı:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şubat-Eylül 2026 döneminde uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik yürütülen adli soruşturmalar kapsamında 81 ilde 7 bin 818 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Bakanlığın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 70 bin 853 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığı ve 32 bin 882 şüphelinin tutuklandığı bildirildi.

Soruşturmalar çerçevesinde ayrıca 15 bin 826 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Operasyonlar, yalnızca şahıs ve örgüt faaliyetlerine değil, aynı zamanda suç gelirlerinin kaynaklarına ve malvarlıklarına yönelik kapsamlı müdahaleyi de içerdi.

mali ve maddi ele geçirilenler:

Yürütülen mali incelemelerde 2,54 trilyon lira, 9,08 milyar dolar ve 3,49 milyon avro tutarında işlem hacmi tespit edildi. Soruşturmalar neticesinde piyasa değeri 30 milyar lirayı aşan uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 1,4 milyar lira, 17 milyon avro ve 1,7 milyon doların üzerinde nakit para ele geçirildi. Buna ek olarak 9 bin 30 taşınmaz, 1.556 araç ve 22 deniz taşıtına el konuldu; 803 şirket ve işletme hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Mali tedbirler kapsamında 38 bin 58 banka ve kripto hesabı dondurma ve bloke işlemine tabi tutuldu.

iş birliği, erişim engelleri ve hedefler:

Bakan Gürlek, operasyonların Adalet Bakanlığı koordinasyonunda; cumhuriyet başsavcılıkları, MİT Başkanlığı, Emniyet ve Jandarma teşkilatları, MASAK ile VDK Başkanlığı ve ilgili tüm kurumların iş birliğiyle yürütüldüğünü vurguladı. Ayrıca 28 bin 245 yasa dışı bahis-kumar sitesi ve yeni nesil suç örgütü hesabına erişim engeli getirildi.

Bakanlığın açıklamasında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milletin huzurunu, güvenliğini ve gençlerin geleceğini tehdit eden yapılarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi. Gürlek, bu süreçte emeği geçen kurumlara teşekkür ederek, suç gelirleriyle güçlenen yapılanmalara izin verilmeyeceğini belirtti.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, UYUŞTURUCU, YASA DIŞI BAHİS, SANAL KUMAR VE YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE...

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, UYUŞTURUCU, YASA DIŞI BAHİS, SANAL KUMAR VE YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK ŞUBAT İLE EYLÜL AYLARI ARASINDA YÜRÜTÜLEN ADLİ SORUŞTURMALARLA İLGİLİ PAYLAŞIM YAPTI

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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