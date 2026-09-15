Sekiz saatlik arama sonuç verdi: kaybolan 6 yaşındaki Bünyamin evinin bahçesinde bulundu

Antalya'nın Serik ilçesi Gedik Mahallesi Karakoyunlar mevkiinde akşam saatlerinde ortadan kaybolan 6 yaşındaki Bünyamin Ç. için bölgede alarma geçildi. Olay, çocuk ailesinin bir süre haber alamaması ve çevrede kendi aramalarına rağmen sonuç elde edememesi üzerine 112 Acil Çağırı Merkezi'ne bildirilmesiyle geniş çaplı bir arama sürecine dönüştü.

arama çalışması:

İhbarı takiben bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalara, mahalledeki vatandaşlar da katıldı. Yetkililer ve aile fertleri, çocuğun bulunması için yaklaşık 8 saat boyunca çeşitli noktalarda arama yaptılar; aramalar gece boyunca sürdü.

bulunuş ve teslim:

Yaklaşık sekiz saatlik aramanın sonunda küçük Bünyamin, ailesinin evinin bahçesindeki karton yığınlarının arasında uyur vaziyette bulundu. Bu anlarda bir kişinin aileye, 'Gözünüz aydın, gözünüzü de çocuğununuz üstünden bir daha ayırmayın' sözlerini sarf ettiği görüldü.

Ekipler tarafından bulunan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Gerekli kontrollerin ardından Bünyamin, ailesine teslim edildi.

KÜÇÜK ÇOCUK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ