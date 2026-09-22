Sekmen: eğitim ve ibadet yatırımları Erzurum'un ufkunu genişletiyor

Sekmen'in saha incelemeleri

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şehir genelinde yürütülen eğitim ve ibadet yatırımlarını yerinde inceledi. Başkan, TOKİ Ortaokulundaki iyileştirme çalışmaları ile Murat Ellik Bulvarı'nda inşa edilecek yeni cami alanında denetimlerde bulundu.

TOKİ Ortaokulu'ndaki iyileştirmeler:

İncelemelerin ardından Sekmen, eğitim yatırımlarına verdikleri önemi vurguladı ve şu değerlendirmeyi yaptı: "TOKİ Ortaokulu'muzda iyileştirme çalışmalarımızı inceledik. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızı da ihmal etmeyerek hasbihal eyledik. Gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı evlatlarımızın eğitim hayatlarını daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Murat Ellik Bulvarı'nda yeni cami alanı:

Başkan, Murat Ellik Bulvarı'ndaki cami alanı ve çevresindeki diğer yatırım sahalarını gezerek projeyi yerinde değerlendirdi. Sekmen, "Şehrimizin semalarını Ezan-ı Muhammedi ile yankılandıran camilerimizin sayılarını artırmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle gönül birliği içerisinde eser ve hizmet siyasetimizle kadim şehrimizi daha da ileriye taşıyacağız İnşallah" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, hem eğitim hem de sosyal ve dini donatı alanlarındaki yatırımların hız kesmeden sürdürüleceğini kaydetti.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, ŞEHİR GENELİNDE YÜRÜTÜLEN EĞİTİM VE İBADET YATIRIMLARINI YERİNDE İNCELEDİ. BAŞKAN SEKMEN, TOKİ ORTAOKULU’NDAKİ İYİLEŞTİRME ÇALIŞMALARI İLE MURAT ELLİK BULVARI’NDA İNŞA EDİLECEK YENİ CAMİ ALANINDA DENETİMLERDE BULUNDU.