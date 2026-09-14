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Sekmen pasinler'de davul-zurna ritmine kapılıp er meydanına çıktı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pasinler'deki güreş etkinliğinde davul-zurna eşliğinde er meydanına çıkarak coşkusunu vatandaşlarla paylaştı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Sekmen pasinler'de davul-zurna ritmine kapılıp er meydanına çıktı

Sekmen'in er meydanındaki sürpriz katılımı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Pasinler ilçesinde düzenlenen Uluslararası Büyük Pasinler Karakucak Güreşleri etkinliğinde davul-zurna ekibinin coşkusuna kayıtsız kalmadı. Protokol tribününde otururken geçen müzik grubunun önünde tempoyla eşlik eden Sekmen, kısa süre sonra er meydanına çıkarak oyun gösterisi yaptı.

Müzik ve anın gelişimi:

Davul ve zurna seslerinin yükselmesiyle birlikte Sekmen'in coşkusu arttı. Tribünde tempo tutarak müziğe katılan Başkan, aniden er meydanına inerek ritme uyumlu şekilde oynamaya başladı; bu hareketi, etkinliğe renk ve samimiyet kattı.

Protokol ve seyirci tepkileri:

Sekmen'in bu neşeli anına Pasinler Belediye Başkanı Ünsal Sertoğlu, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve meydan ağası Savaş Kurt da eşlik etti. Tribünlerdeki vatandaşlar, başkanı bu haliyle görmekten memnuniyet duyduklarını belirterek coşkuya destek verdi; ortaya renkli görüntüler çıktı.

Güreş heyecanının yaşandığı er meydanında gerçekleşen davul-zurna eşliğindeki oyun, etkinliğin atmosferine sıcak ve canlı bir dokunuş ekledi.

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, PASİNLER’DE DÜZENLENEN GÜREŞ ETKİNLİĞİNDE...

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MEHMET SEKMEN, PASİNLER’DE DÜZENLENEN GÜREŞ ETKİNLİĞİNDE DAVUL-ZURNA EKİBİNİN COŞKUSUNA KAYITSIZ KALAMAYARAK ER MEYDANINA ÇIKTI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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