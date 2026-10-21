Sel sonrası Aslanvadi şantiye sahasında kazıklı temel çalışmaları devam ediyor

Sel sonrası saha çalışmaları sürüyor

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan yağışların ardından Galatasaray stadı çevresinde ve stadın alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi şantiyesinde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgeden alınan havadan görüntülerde, şantiye sahasındaki kazı alanları, vinçler ve iş makinelerinin faaliyetleri dikkat çekiyor.

Bakanlığın teknik incelemesi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, yağışların ardından projeye ilişkin iddiaları değerlendirmek üzere 18 Ekim tarihinde teknik inceleme gerçekleştirdi. İl Müdürlüğünün açıklamasında, stadyumda herhangi bir yapısal olumsuzluğa rastlanmadığı; aynı şekilde stadın alt kotunda bulunan Aslanvadi Projesi şantiyesinde de olumsuz bir durum tespit edilmediği belirtildi. Yapılan açıklamada, sahada devam eden faaliyetlerin kazıklı temel imalatları kapsamında olduğu vurgulandı.

Havadan görüntüler ve şantiye düzeni:

Görüntüler, stadın hemen önündeki geniş kazı sahasını ve kademeli açılan zemini gösteriyor. Şantiye yolları, temel imalatı yapılan kısımlar ile vinçlerin ve iş makinelerinin yoğun olarak çalıştığı alanlar açıkça görülebiliyor. İşçiler, teknik ekipman eşliğinde sahadaki faaliyetlerini sürdürüyor; bu çalışmalar altyapı ve zemin düzenlemeleri kapsamında tanımlanıyor.

Kamuoyunda ortaya atılan bazı iddialar, bölgedeki kazı ve zemin çalışmalarına ilişkin endişeleri gündeme getirdi. Ancak yürütülen teknik inceleme ve sahadaki gözlemler, şu ana kadar stadyum yapısında veya projenin şantiye safhasında tespit edilebilecek kritik bir bozulma raporlanmadığını işaret ediyor. Yetkililer, çalışmalar tamamlanana kadar saha güvenliği ve teknik denetimlerin devam edeceğini belirtiyor.

Sel sonrası Galatasaray’ın stadında çalışmalar sürüyor