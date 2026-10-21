Sel sonrası galatasaray stadyumu ve Aslanvadi şantiyesinde çalışmalar güvenlik odaklı ilerliyor

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan şiddetli yağışların ardından, Galatasaray stadyumu çevresinde ve stadyumun alt kotunda yer alan Aslanvadi Projesi şantiyesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor. Havadan çekilen görüntüler, sahada sürdürülen altyapı ve temel imalatlarını gözler önüne serdi.

Çalışmalar havadan görüntülendi:

Yayınlanan görüntülerde stadyumun önünde ve alt kotunda geniş bir kazı alanı olduğu, zeminin kademeli şekilde açıldığı ve şantiye yollarının oluşturulduğu görülüyor. Alanda pek çok iş makinesi, vinç ve çalışan yer alırken, özellikle şantiye sahasında yürütülen kazıklı temel imalatları dikkat çekti. Görüntüler, işçilerin ve ekipmanların planlı bir çalışma temposuyla alandaki faaliyetlerini sürdüğünü gösteriyor.

Bakanlık incelemesi:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü, sel sonrası ortaya atılan iddialar üzerine 18 Ekim tarihinde teknik bir inceleme gerçekleştirdiğini açıkladı. İl Müdürlüğü, yapılan denetimlerde stadyumda herhangi bir yapısal olumsuzluk tespit edilmediğini; Aslanvadi Projesi şantiye sahasında da olumsuz bir durumun saptanmadığını bildirdi. Açıklamada, projede kazıklı temel çalışmalarının sürdüğü ve kamuoyunda oluşan endişelerin teknik incelemeler sonucunda gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Yetkililerin verdiği bilgiler ve havadan kayıtlar, bölgede devam eden müdahalelerin altyapı ve güvenlik odaklı olduğunu gösteriyor. Saha faaliyetleri ile bakanlık açıklamaları, sürecin yakından takip edildiğine dair kamuoyuna bilgi sağladı.

İSTANBUL'DA 14 EKİM'DE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN ARDINDAN SEL VE SU BASKINLARIYLA GÜNDEME GELEN GALATASARAY STADININ ÇEVRESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR.