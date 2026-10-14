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Sel suları İçmeler sahilini kahverengiye boyadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam başlayan sağanak, dağlardan gelen sel sularıyla İçmeler Sahili'nde denizin rengini kahverengiye çevirdi; yağışlar aralıklarla sürecek.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 15:19

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EDİTÖR: Aslı Han

Sel suları İçmeler sahilini kahverengiye boyadı

Sel suları İçmeler sahilini kahverengiye boyadı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece boyunca etkisini artırdı ve sabah saatlerine kadar sürdü. Yağışla birlikte şehir merkezinde ve kıyı kesimlerinde su birikintileri oluştu.

Yağışın deniz üzerindeki etkisi:

Yoğun yağışın ardından dağlık alanlardan gelen sel suları, dere yataklarıyla birlikte denize aktı. Özellikle İçmeler Sahili'ne ulaşan bu sular, denizin yüzeyinin kahverengiye dönüşmesine neden oldu ve kıyı boyunca renk değişimleri gözlendi.

Meteoroloji uyarısı ve seyrine ilişkin bilgi:

Meteoroloji'nin sağanak yağış uyarısının ardından başlayan yağış, Marmaris'te gece saatlerinde etkisini artırdı. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, bölgede yağışlar aralıklarla yerel olarak devam edecek, bu nedenle kıyı ve düşük alanlarda su birikintileri ile renk değişimlerinin süreklilik gösterebileceği belirtildi.

Oluşan durum, deniz görüntüsünde belirgin değişikliklere yol açarken, bölge sakinleri ve ziyaretçilerin yağış ve taşkın riski konusunda dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

MARMARİS’TE DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNÜŞTÜ

MARMARİS’TE DENİZİN RENGİ KAHVERENGİYE DÖNÜŞTÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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