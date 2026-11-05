Dolar 50,1547 +0,06%
Euro 56,1528 -0,04%
Bist 11.325,91 -0,06%
Altın Gram 6.575,49 -0,87%
EUR/USD 1,1193 -0,22%
Brent Petrol 97,65 -0,65%
--°

Sel yolu yıktı, 12 balıkçı itfaiye tarafından kurtarıldı

Hatay Yayladağı'nda sabah yağışları sonrası Karamağara yolunun zarar görmesiyle mahsur kalan 12 balıkçı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 22:12

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Sel yolu yıktı, 12 balıkçı itfaiye tarafından kurtarıldı

Yayladağı'nda sabah yağışları sonrası kurtarma operasyonu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde meteorolojinin uyarı verdiği yoğun yağışlar, sabah saatlerinde kırsal ve kentsel alanlarda etkili oldu. Yoğun yağışlar nedeniyle bazı yollar zarar görürken, taşkınlara bağlı hasarlar yaşamı olumsuz etkiledi.

taşkın ve yol hasarı:

Özellikle Karamağara yolu selin etkisiyle tahrip oldu. Yolda oluşan zarar nedeniyle balık tutmak için bölgeye gelen kişiler ilerleyemedi ve bazı noktada ulaşım tamamen kesildi. Bölgedeki olumsuz hava koşulları kırsal mahallelerde taşkın riskini artırdı.

itfaiye müdahalesi ve kurtarma:

Yolda mahsur kalanların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi aracılığıyla bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede bölgeye ulaşarak, sel nedeniyle mahsur kalan 12 balıkçıyı güvenli alanlara taşıdı. Kurtarılan kişiler ekiplerin müdahalesiyle sağ salim tahliye edildi ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Yetkililer, yağışların devam edebileceği uyarısına dikkat edilmesi ve hasarlı yollara yaklaşılmaması çağrısında bulundu.

HATAY’IN YAYLADAĞI İLÇESİ KARAMAĞARA YOLU, AŞIRI YAĞIŞLA BİRLİKTE YAŞANAN SEL NEDENİYLE TAHRİP...

HATAY’IN YAYLADAĞI İLÇESİ KARAMAĞARA YOLU, AŞIRI YAĞIŞLA BİRLİKTE YAŞANAN SEL NEDENİYLE TAHRİP OLDU. YOLLARIN ZARAR GÖRMESİYLE MAHSUR KALAN 12 BALIKÇIYI, İTFAİYE EKİBİ KURTARDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sivas’ta 57 gündür iz aranan Büşra bebek: aramalar sonuç vermedi
images

Başakşehir'de kontrolden çıkan tır yola devrildi, bölge trafiği etkilendi
images

Muğla'da kaçakçılık operasyonları: yüzlerce ürün ve onlarca silah ele geçirildi
images

Samsun'dan dokuz ile yayılan vurgun: 13 şüpheli gözaltına alındı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Jandarma 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi: 81 organizatör yakalandı

ANTGİAD ankara temaslarında demokrasi, gençlik ve ortak aklı öne çıkardı

evinin önündeki otomobile gece saldırısı: zanlı aracının perte çıktığını bildirdi

Kapalıçarşı'da amerikalı turistler seçim sonuçlarını ve beklentilerini değerlendirdi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi