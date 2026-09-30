Sel yükseldi, Kandıra'da merada mahsur kalan inekler kurtarıldı

Yağışın etkileri:

Kandıra'ya bağlı Babalı Mahallesi'nde etkili olan sağanak, kırsal alanlardaki meraların suyla dolmasına yol açtı. Kısa sürede yükselen su, merada otlayan hayvanları risk altına soktu ve bölge yaşamını olumsuz etkiledi.

Hayvanların kurtarılması:

Merada bulunan bazı inekler, suyun yükselmesiyle birlikte suların arasında kaldı. Hayvan sahipleri bölgeye girerek inekleri dikkatle yönlendirdi ve sudan çıkarmayı başardı. Kurtarılan büyükbaşlar daha yüksek ve güvenli alanlardaki ahırlara götürüldü.

Yerel müdahale ve çıkarılan dersler:

Sahiplerin hızlı müdahalesi sayesinde hayvanlar güvenli bölgelere taşındı. Olay, kırsal alanlarda meraların su baskınlarına karşı hazırlıklı olmanın önemini bir kez daha gösterdi.

KOCAELİ'NİN KANDIRA İLÇESİNDE MERADA OTLAYAN BAZI İNEKLER, SAĞANAK NEDENİYLE YÜKSELEN SULAR ARASINDA KALDI.