Selahaddin Dinçel resmen göreve başladı:

TFF 3. Lig ekiplerinden Zonguldakspor yeni teknik direktörü Selahaddin Dinçel için düzenlenen imza töreniyle görevi devraldı. Kulüp Başkanı Harun Demir ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı törende Dinçel, kulübü yeniden arzulanan seviyeye taşıma konusunda kararlı olduğunu vurguladı.

Hedefler ve yol haritası:

Dinçel, bugüne kadar 17 kulüp çalıştırdığını belirterek Zonguldakspor'u, geçmiş başarısı ve güçlü taraftar desteği nedeniyle tercih ettiğini söyledi. Ligin ilk yarısında kalan dört haftayı en iyi şekilde değerlendirip, ikinci yarıya daha güçlü girmek istediklerini aktardı. Teknik adam, lig sonuna kadar 21 resmi maç oynanacağını hatırlatarak; "Bu maçları sadece Selahaddin Dinçel oynamayacak. Yönetim kurulu, teknik heyet, personel ve futbolcularımızla birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Taraftarın rolü ve beklentiler:

Dinçel, Zonguldakspor camiasının saha dışındaki en önemli gücünün taraftarlar olduğunu vurguladı: "Her takıma nasip olmayacak bir 12. adam gücü Zonguldak'ta var. Şehrin ve taraftarlarımızın desteğine inanılmaz derecede güveniyorum." Bu güvenin, takımın moralini ve sahadaki performansını olumlu etkileyeceğini belirtti.

Kadro değerlendirmesi ve transfer yaklaşımı:

Tecrübeli çalıştırıcı, takımın tecrübeli oyunculardan oluştuğunu ancak mevcut durumda lig hedeflerine uzak olunduğunu ifade etti. Futbolcularla yapılan görüşmelerde performans artışı beklendiğini aktaran Dinçel, iki günlük antrenmanda oyuncuların istekli olduğunu gördüğünü ve bunun pazar günü Yalova'da oynanacak müsabakaya yansıtılmasını istediklerini söyledi. Transfer dönemine ilişkin net bir duruş sergileyen Dinçel, "Şu an transfer düşüncem yok. Eldeki oyuncuların iyi olduğunu biliyorum" diyerek mevcut kadroya güvendiğini açıkladı.

Tören ve ilk açıklamalar, yönetim ile teknik heyetin uyum içinde çalışacağı ve önceliğin saha içi performans artışı olacağı mesajını verdi. Kulübün önündeki kısa dönem hedefi, kalan haftaları en verimli şekilde geçirip ikinci yarıya toparlanmış bir Zonguldakspor ile başlamak olarak özetlenebilir.

TFF 3. LİG'DE MÜCADELE VEREN ZONGULDAKSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ SELAHADDİN DİNÇEL İÇİN İMZA TÖRENİ DÜZENLENDİ. DİNÇEL, TARAFTARIN DESTEĞİNE GÜVENDİĞİNİ BELİRTEREK ZONGULDAKSPOR'U ÖZLENEN GÜNLERİNE DÖNDÜRMEK İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.