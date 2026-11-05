Selahattin Eyyubi'ne yeni asfaltla daha güvenli ulaşım

Selahattin Eyyubi'nde yol yenileme çalışmaları

Şehitkamil Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen yol yenileme ve asfalt çalışmaları kapsamında Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Mahallede zamanla yıpranan ve bozulmalar oluşan cadde ve sokakların yüzeyleri ekiplerin müdahalesiyle yenilenerek, hem sürücüler hem yayalar için daha rahat bir ulaşım ortamı oluşturuldu.

çalışmanın kapsamı ve uygulanışı:

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, bozulmuş yol yüzeyleri tespit edilip gerekli hazırlıkların ardından asfalt serimi yapıldı. Yoğun kullanım, mevsimsel etkiler ve zamanla ortaya çıkan deformasyonlar dikkate alınarak yapılan müdahaleler, yolların daha güvenli, kullanışlı ve konforlu hale gelmesini sağladı. Yapılan işlemler, mahalle içi ulaşımın düzenlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına odaklandı.

vatandaş memnuniyeti ve hizmet yaklaşımı:

Yenilenen yollar, Selahattin Eyyubi Mahallesi sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Uzun süredir bozuk olan güzergâhlarda yapılan çalışmaların günlük ulaşımı kolaylaştırdığı ve güvenliği artırdığı belirtildi. Vatandaşlar, mahalle ihtiyaçlarının dikkatle değerlendirildiğini ve sorunlara hızlı çözümler üretildiğini ifade ederek Başkan Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.

Şehitkamil Belediyesi, ilçe genelindeki asfalt ve yol bakım programlarını önceliklere göre planlayarak sürdürüyor. Mahallelerin talepleri ve saha tespitleri temel alınarak yürütülen bu çalışmalar, ilçenin farklı noktalarında vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik olarak devam ediyor.

Sonuç olarak Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki yenileme çalışmaları, bölge yollarını daha düzenli ve konforlu hale getirirken, yerel hizmet anlayışının ihtiyaç odaklı yürütüldüğünü de göstermiş oldu.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇE GENELİNDE SÜRDÜRÜLEN YOL YENİLEME VE ASFALT ÇALIŞMALARI SELAHATTİN EYYUBİ MAHALLESİ’NDE DEVAM ETTİ. MAHALLEDE ZAMANLA YIPRANAN VE BOZULMALARIN MEYDANA GELDİĞİ YOLLAR, EKİPLER TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALARLA ASFALTLANARAK DAHA GÜVENLİ, KONFORLU VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLDİ.