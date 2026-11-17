Selamlaşma sırasında gerilim: komisyona kısa süreli sözlü tartışma

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi salonu selamlarken yaşanan konuşma, iki milletvekili arasında kısa süreli bir tartışmayla gündeme geldi. Olay, komisyonda İçişleri Bakanlığı ve bağlı kurumların bütçe görüşmeleri kapsamında gerçekleşti.

Toplantının gündemi ve katılımcılar:

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Görüşmelerde İçişleri Bakanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporları ele alınmaya başlandı.

Selamlaşma anında yaşanan tartışma:

Komisyon salonuna gelen Mustafa Çiftçi milletvekillerini selamlarken, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı bir değerlendirme yaptı; Arı'nın Sözcü TV'ye kayyum atanmasına ilişkin sözleri uzayınca AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar tepki gösterdi. Kırkpınar'ın tepkisine karşılık olarak Arı, Size ne oluyor be! Otur işine bak. Sana mı soracağım ne yapacağımı. Terbiyesizlik yapma ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Mehmet Muş araya girerek tartışmayı sonlandırdı. Müdahalenin ardından komisyon çalışmaları, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sunumuyla devam etti.

Olay kısa süreli ve sözlü nitelikte kaldı; toplantı gündemindeki bütçe görüşmeleri kesintisiz şekilde sürdürüldü.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN MİLLETVEKİLLERİNİ SELAMLADIĞI SIRADA CHP ANTALYA MİLLETVEKİLİ CAVİT ARI VE AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ YAŞAR KIRKPINAR ARASINDA YAŞANAN SÖZLÜ TARTIŞMA YAŞANDI.