Selatin tünelinde arkadan çarpışma trafiği aksattı, bir kişi yaralandı

Selatin tünelinde tır çarpışması

Aydın-İzmir otoyolu Selatin Tüneli içinde bugün öğle saatlerinde iki tırın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Olay, tünel içindeki hareketliliği kısa süreliğine durdurdu.

Kaza ve müdahale:

Edinilen bilgilere göre, 09 SL 956 plakalı tıra 06 FLB 240 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpışmanın ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri kazada yaralanan bir kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

Trafik akışı ve soruşturma:

İtfaiye ve jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı; tünelde bir süre trafik akışına izin verilmedi. Kazayla ilgili soruşturma ve incelemeler yetkililer tarafından sürdürülüyor.

TÜNEL İÇİNDE ÇARPIŞTILAR: 1 YARALI