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Selçuk İnan: kayıplara rağmen sahadaki ruh bizi umutlandırdı

Selçuk İnan, Beşiktaş maçında puan alınamasa da sahada sergilenen oyun ve mücadeleden memnun olduğunu; Göztepe karşısında aynı kararlılığı hedeflediklerini söyledi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Selçuk İnan: kayıplara rağmen sahadaki ruh bizi umutlandırdı

Selçuk İnan'dan değerlendirme:

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş karşılaşmasında takımının ortaya koyduğu performansı ve ilerleyen döneme dair hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı. Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Göztepe ile oynanacak maç öncesi, Körfez Brunga Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde konuşan İnan, özellikle oyundaki disiplin ve mücadele vurgusuna dikkat çekti.

Takım kimliği ve mücadele anlayışı:

İnan, takımın temel önceliğinin sahada elinden geleni yapan bir kadro oluşturmak olduğunu belirterek, 'Bizim için en önemlisi sahada her şeyini veren bir takım oluşturmak' ifadelerini kullandı. Oyuncuların takıma duyduğu aidiyetin, teknik ekip için büyük avantaj sağladığını söyleyen İnan, sürekli iletişim içinde olduklarını ve emeklerinin bazen oyun, bazen skor olarak karşılık bulduğunu aktardı.

Beşiktaş maçının ardından yaptığı değerlendirmede İnan, ligin zorluğu ve gelinen noktadaki mücadeleye vurgu yaptı. 'Bazı zamanlar oyun olarak düşük olacağımız zamanlar olacak, maçı kaybettiğimiz zamanlar da olacak' diyerek gerçekçi bir perspektif sundu. Ancak maç sonrası en çok öne çıkan unsurun oyuncuların gayreti olduğuna dikkat çekti.

Beşiktaş maçı ve Göztepe hazırlıkları:

Selçuk İnan, Beşiktaş karşılaşmasına dair, 'Her ne kadar puan alamadıysak da en azından çok iyi bir oyun ve mücadeleyle ayrıldık' sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Aynı zamanda geçmişte yaşananları uzatmayı tercih etmediğini, her maçın kendi içinde kapandığını ve artık yeni sayfa açıp Göztepe'ye odaklandığını vurguladı.

Göztepe'yi değerlendiren İnan, rakibin son dönemde düşüşte görünmesine rağmen iyi bir oyun planına ve güçlü bir teknik yapıya sahip olduğunu hatırlattı. 'Göztepe her ne kadar düşüşte bir takım olarak gözükse de belli bir oyun planı, iyi bir hocaları ve güçlü bir oyun yapısına sahip' diyen teknik direktör, karşılaşmanın zevkli ve mücadeleci geçeceğini öngördü.

İnan, Kocaelispor’un kendi sahasında ve seyircisi önünde oynayacağını, rakibin artı-eksilerini oyuncularla çalışacaklarını belirterek, Göztepe maçından galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini ifade etti. Sözlerini, bu oyunu ve mücadeleyi sezon boyunca sürdürmenin öncelik olduğunu vurgulayarak tamamladı.

SELÇUK İNAN

SELÇUK İNAN

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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