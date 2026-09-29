Selçuk İnan milli takıma destek çağrısı yaptı

Selçuk İnan'ın değerlendirmesi:

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya karşısında aldığı 4-1'lik yenilgiyi ve takımın genel durumunu değerlendirdi. İnan, karşılaşmanın herkesi üzdüğünü ancak performans düşüşünü tek başına oyuncuların psikolojisine bağlamanın doğru olmayacağını söyledi. Ona göre maç öncesi hazırlıklarda yaşanan aksaklıklar bu sonucu etkiledi ve milli oyunculara sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

maç analizi ve milli takım yorumu:

İnan, dünkü sonucu beklenen bir performans olarak görmediklerini, ancak futbolda iniş çıkışların normal olduğunu belirtti. ''Dünkü mağlubiyeti daha çok maç öncesi hazırlanmaya bağlıyorum'' ifadesini kullanan teknik adam, oyuncuların sahada yapması gerekenleri gerçekleştiremediğini ama bunun kalıcı bir yargı oluşturmak için yeterli olmadığını kaydetti. Uluslar A Ligi gibi zorlu bir arenada güçlü rakiplerle karşılaşmanın doğal sonuçlar doğurabileceğini söyleyen İnan, ''Onlara sahip çıkmalı ve arkalarında durmalıyız'' dedi.

kocaelispor'un sakatlık durumu ve lig hazırlığı:

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Kocaelispor, hazırlıklarını sürdürürken İnan kadro ve sakatlıklarla ilgili de bilgi verdi. Teknik adam, milli ara döneminin takım için iyi bir zamanlama olduğunu belirterek, milli takımda olmayan oyuncular dahil olmak üzere 10 oyuncumuzun sakatlığı var diyerek eksiklerin zorluğuna dikkat çekti. İnan, tedavi süreçlerinin devam ettiğini, muhtemel olarak Matej Petkovic, Gulliksen ve Rivas'ın Beşiktaş maçı kadrosunda olabileceğini söyledi. Öte yandan Dane Gulliksen ile Matej Petkovic'in yorgunluğa bağlı sorunlar nedeniyle antrenmana çıkmayacağı, bazı oyuncuların ise dinlendirildiği aktarıldı.

İnan, riskli durumdaki futbolcuları koruduklarını ve net tablonun önümüzdeki hafta daha belirgin olacağını ifade etti.

hakem kuruluna ilişkin soruya temkinli yanıt:

TFF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve bazı kişilerin gözaltına alınmasına dair yöneltilen soruya İnan temkinli yanıt verdi. ''Henüz bu konuyla ilgili çok net bilgi sahibi değilim. Dolayısıyla bununla ilgili yorum yapmak çok doğru değil'' diyerek resmi bilgiler netleşene kadar değerlendirme yapmak istemediğini belirtti.

stad ve gelecek milli maç beklentisi:

41 taşındaki teknik adam, Kocaeli Stadyumu'nda oynanan Fransa karşılaşmasına ve saha koşullarına da değindi. Fransa maçında performansın son maça göre daha iyi olduğunu söyleyen İnan, saha zemininden şikayetler olduğunu fakat mücadele gücünün yüksek olduğunu vurguladı. Taraftarın gösterdiği atmosfer ve misafirperverlikten övgüyle söz eden İnan, zemin iyileştirilirse ileride milli maçların kentte daha fazla oynanabileceğini umduğunu ekledi.

KOCAELİSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ SELÇUK İNAN, MİLLİ ARA SONRASI OYNAYACAKLARI BEŞİKTAŞ MAÇI HAZIRLIKLARI ÖNCESİ BASIN MENSUPLARININ SORULARINI YANITLADI.