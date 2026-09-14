Selçuk İnan: savunma direnci takımı taşıdı, final pasları eksikti

Selçuk İnan maç sonrası değerlendirdi

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda 1-0 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında takımının performansını ve saha içi duruşunu değerlendirdi. İnan, oyuncuların mücadele ruhu ve defansif organizasyonundan memnun olduğunu belirtti.

maç planı ve saha içi görüntü:

Galatasaray’ın baskılı başlayacağını öngördüklerini ve hafta içi buna göre çalıştıklarını söyleyen İnan, "Doğru bir duruşla, iyi bir mücadeleyle ve kaptığımız toplarla öncelikli hedefimiz geçişle pozisyon yakalamaktı" dedi. Maçın ilerleyen bölümünde planın kısmen değiştiğini, ancak genel anlamda oyunun istedikleri doğrultuda gittiğini ifade etti.

Teknik adam, savunmadaki disiplinin maç boyunca öne çıktığını vurguladı: "Defansif duruşumuz çok iyiydi. Çok net pozisyon vermedik." Ayrıca maçta direkten dönen bir pozisyonları olduğunu, 1-0’dan sonra da birkaç net fırsat yakaladıklarını aktardı.

kaçan fırsatlar ve son pas eleştirisi:

İnan, asıl eksikliklerinin final paslarında olduğunu dile getirdi: "Atamadığımız final pasları vardı. Onlarda biraz daha dikkatli ve kaliteli olsaydık belki buradan puan ya da puanlar alabilirdik." Geçiş anlarında bazı oyuncuların beklenen kaliteleri ortaya koyamamasının takıma sıkıntı yarattığını belirtti.

Oyuncularının eforunu ve mücadelelerini takdir eden İnan, Galatasaray deplasmanında bu düzeyde enerji harcamanın kolay olmadığını vurguladı ve sahadaki dirençten memnun olduğunu tekrar etti.

taraftar desteği ve kişisel duruş:

Taraftarlara teşekkür eden İnan, maç öncesi kendisine gösterilen desteğin kendisini etkilediğini söyledi: "Biz bugün takımımızı desteklemeye gidiyoruz. Sonuçtan bağımsız desteklemeye gidiyoruz" sözlerinin kendisini mutlu ettiğini ve bu yüzden "Kendimi ve oyuncularımı şanslı hissediyorum" dedi.

Kocaelispor’da iki yılda önemli değişimler yaptıklarını, yaş ortalamasını düşürdüklerini ve finansal olarak geçen sezonun altında kalmalarına rağmen sahada mücadele ettiklerini anlattı. Başkan ve camiaya güvenin kendisini motive ettiğini belirterek, "Ben de güvenlerini boşa çıkarmadığımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Hedef belirtmek istemediğini, hangi kulvarda olurlarsa olsunlar önceliklerinin maç kazanmak olduğunu ekledi.

Galatasaray taraftarının tutumu ve futbol ortamındaki algı hakkında da konuşan İnan, kariyeri boyunca profesyonel duruşunu koruduğunu belirtti: "Kalbimde Galatasaray taraftarını hep sevdim. Hiçbir yerde de kötü söz söylemedim, söyletmedim." Algıların zaman zaman değişebildiğini, başka takımlara geçişlerde bazı ithamlarla karşılaşılabildiğini ancak kendisinin her zaman dürüst ve saygılı kaldığını vurguladı.

Kapanışta oyuncularını mücadeleleri nedeniyle tebrik eden İnan, takımın saha içindeki dirençli oyunundan memnun olduğunu ve eksik final paslarını düzelterek daha fazla rakip kalede olmayı hedeflediklerini söyledi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, oyuncularının performansından ve defansif duruşundan memnun olduğunu söyleyerek, "Atamadığımız final pasları vardı. Onlarda biraz daha dikkatli ve kaliteli olsaydık belki buradan puan ya da puanlar alabilirdik" dedi.