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Selçuklu'da komşu anlaşmazlığı kanlı bitti: 15 yaşındaki çocuk yaralandı

Konya'nın Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi'nde iki komşu arasındaki kavga silahla sona erdi; iddiaya göre madde etkisindeki M.Y. (20) 15 yaşındaki E.Z.'yi yaraladı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 23:16

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 23:18

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Selçuklu'da komşu anlaşmazlığı kanlı bitti: 15 yaşındaki çocuk yaralandı

Selçuklu'da komşu anlaşmazlığı kanlı bitti: 15 yaşındaki çocuk yaralandı

Konya'da akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Adanur Sokak'ta iki komşu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda, iddialara göre madde etkisinde olduğu belirtilen M.Y. (20) tarafından silahla vurulan E.Z. (15) yaralandı.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre tartışma kısa sürede büyüdü ve silahın kullanılmasıyla sonuçlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Z.'ye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Müdahale eden ekiplerin bölgeye yaklaşmasına bir süre boyunca engel olduğu, bu süreçte şüpheli M.Y.'nin ekiplerle karşılıklı gerilim yaşadığı bildirildi.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından E.Z. ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda M.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma ve tahkikat başlatıldı; yetkililerden yapılan resmi açıklamalar bekleniyor.

KONYA’DA İKİ KOMŞU ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 ÇOCUK SİLAHLA VURULARAK YARALANDI.

KONYA’DA İKİ KOMŞU ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 1 ÇOCUK SİLAHLA VURULARAK YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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