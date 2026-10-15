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Selde temelinden kopan iki ev çatısıyla sürüklendi, sakinler son anda kurtuldu

Kepekli köyünde sağanakla taşan dere, biri prefabrik biri ahşap iki köy evini temelinden kopardı; sakinler son anda dışarı çıkarak kurtarıldı.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 15:21

GÜNCELLEME: 15 Ekim 2026 - 15:27

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EDİTÖR: Aslı Han

Selde temelinden kopan iki ev çatısıyla sürüklendi, sakinler son anda kurtuldu

Kepekli köyünde iki ev selde sürüklendi

Sakarya’nın Akyazı ilçesi Kepekli köyünde etkili olan yoğun yağışın ardından dere yatağındaki su seviyesi yükseldi. Debisi artan suyun kıyıyı aşındırması sonucu dere kenarındaki biri prefabrik, biri ahşap olmak üzere 2 köy evi temelinden koparak sel sularına kapıldı.

saniyelerle yarıştılar:

Yıkılma tehlikesini fark eden ev sakinlerinin, iddiaya göre yapıların suya gömülmesinden hemen önce son anda dışarı çıkarak canlarını kurtardıkları öğrenildi. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi haberde yer almıyor.

evin sürüklenme anı kamerada:

Çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, prefabrik yapının yanında bulunan ahşap çatılı evin aniden yan yatarak suya gömüldüğü görülüyor. Kamera kayıtlarında çatının su üzerinde kaldığı, ardından akıntıyla birlikte hızla uzaklaştığı ve yapının sürüklendiği anlar saniye saniye izlenebiliyor.

Olayın gerçekleştiği Kepekli köyünde selin dere kıyısındaki toprak ve yapı temellerinde oluşturduğu tahribat dikkat çekiyor. Yağışın etkisiyle debisi yükselen derelerde benzer risklerin devam edebileceği göz önünde bulunduruluyor.

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI MEYDANA GELEN SELDE BİRİ PREFABRİK...

SAKARYA’NIN AKYAZI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ SONRASI MEYDANA GELEN SELDE BİRİ PREFABRİK, BİRİ AHŞAP OLMAK ÜZERE 2 KÖY EVİ SULARA KAPILARAK SÜRÜKLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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