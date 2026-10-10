Selendi sokaklarında esnafın nabzını tutan Ahmet Kılıç

Selendi ziyaretinin ayrıntıları:

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları programı kapsamında Manisa'nın Selendi ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu. Kılıç, AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş ile parti yöneticileri tarafından karşılandı ve ilçe başkanlığında teşkilat mensuplarıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Esnafla dolu dolu görüşmeler:

Toplantının ardından ilçe merkezindeki iş yerlerini dolaşan Kılıç, esnafla sohbet ederek hayırlı işler diledi. Ziyaret sırasında vatandaşlarla bir araya gelerek esnafın talep, görüş ve beklentilerini dinledi; sahadaki önceliklerin yerinde tespit edilmesine önem verdi.

Programın amacı ve ilçe başkanlığından teşekkür:

Yetkililer, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamındaki ziyaretlerin amacını vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve sahadaki beklentileri yerinde dinlemek olarak açıkladı. AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı, Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. Kılıç'ın Selendi programı, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinin tamamlanmasının ardından sona erdi.

AK PARTİ BURSA MİLLETVEKİLİ AHMET KILIÇ, TÜRKİYE YÜZYILI BULUŞMALARI KAPSAMINDA GELDİĞİ MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE ESNAFI ZİYARET EDEREK VATANDAŞLARIN TALEP VE BEKLENTİLERİNİ DİNLEDİ.