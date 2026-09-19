Selendi'de gaziler günü tören ve anmalarla geçirildi

Selendi'de gaziler günü anma programı:

Manisa'nın Selendi ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü, Devlet Bahçeli Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Gün, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı ve katılımcılar tarafından anlamlı anlara sahne oldu.

Tören ve çelenk sunumu:

Törende Atatürk Anıtı'na çelenk bırakanlar arasında Kula Kaymakamı ve Selendi Kaymakam Vekili Talha Altuntaş ile Selendi Belediye Başkanı Murat Daban yer aldı. Programda günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmayı yapan Uzman Jandarma Serkan Erdem, gazilerin vatanın bağımsızlığı ve milletin huzuru için gösterdiği fedakârlıkları hatırlatarak, 'Gazilerimiz, milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir' ifadelerini kullandı.

Kabir ziyareti ve dini anma etkinlikleri:

Törenin ardından Milli Mücadele kahramanlarından İhsanoğlu Mehmet Efe'nin Selendi İlçe Mezarlığı'ndaki kabri ziyaret edildi; kabir başında okunan dualarla Mehmet Efe ve diğer Milli Mücadele kahramanları rahmetle anıldı.

Ayrıca 19 Eylül vesilesiyle Selendi İlçe Müftülüğü tarafından sabah namazının ardından şehitler ile ebediyete intikal eden gaziler için mevlit okutularak dualar edildiği bildirildi.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ, DÜZENLENEN TÖREN VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANDI.