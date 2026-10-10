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Selendi'de gençler cami çatısında bir araya gelerek birlik mesajı verdi

Selendi'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda düzenlenen Cami-Gençlik Buluşması'nda gençler İlçe Müftüsü Derviş Makas ile sohbet edip birlik mesajı verdi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 22:56

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Selendi'de gençler cami çatısında bir araya gelerek birlik mesajı verdi

programın kapsamı:

Manisa'nın Selendi ilçesinde, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Cami-Gençlik Buluşması düzenlendi. Etkinlikte gençler ve yerel din görevlileri bir araya gelerek camilerin sosyal ve kültürel işlevleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

sohbet ve birlik vurgusu:

Programda İlçe Müftüsü Derviş Makas gençlerle samimi bir ortamda sohbet etti. Buluşmada, camilerin toplum hayatındaki önemi, gençlerin sorumlulukları ve birlik ile beraberlik mesajları ön plana çıktı. Katılımcılar karşılıklı fikir paylaşımıyla gençlerin cemaat içindeki rolünü ve dayanışmayı ele aldı.

dua ve hatıra:

Buluşma, yapılan dualarla devam etti; gençlerin ilgi gösterdiği etkinlik, toplum bağlarını güçlendirmeye yönelik kısa konuşmaların ardından sona erdi. Programın sonunda katılımcılar birlikte hatıra fotoğrafı çekildi ve etkinlik, olumlu atmosfer içinde tamamlandı.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN...

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN "CAMİ-GENÇLİK BULUŞMASI"NDA GENÇLER, İLÇE MÜFTÜSÜ DERVİŞ MAKAS İLE BİR ARAYA GELEREK BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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