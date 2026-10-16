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Selendi'de görev değişimi: Şafak Aydoğuş dönemi sona erdi

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, Genel Merkezin kararıyla görevinden ayrıldığını duyurdu; ilçeye hizmet etmeye devam edeceğini açıkladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Elif Demir

Selendi'de görev değişimi: Şafak Aydoğuş dönemi sona erdi

Aydoğuş'un açıklaması:

AK Parti Selendi İlçe Başkanı Şafak Aydoğuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla ilçe başkanlığı görevinden ayrıldığını bildirdi. 5 Ekim 2024 tarihinde görevi devralan Aydoğuş, kararın Genel Merkezin takdiri doğrultusunda alındığını belirtti.

Aydoğuş açıklamasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Selendi'ye ve partiye hizmet etmek için gayret gösterdiğini, görev sürecindeki eksiklikleri özeleştiri vesilesi saydığını ifade etti.

Teşekkür ve özeleştiri:

Görev döneminde birlikte çalıştığı yönetim kurulu üyelerine, kadın ve gençlik kollarına, mahalle başkanlarına ve teşkilat mensuplarına teşekkür eden Aydoğuş, "Teşkilatçılığın vefa, sadakat ve fedakârlığın yanı sıra gerektiğinde görevi vakar içinde devretmeyi de gerektirdiğini" vurguladı.

Aydoğuş açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bizler şahsi hesapların değil, büyük bir davanın mensuplarıyız. Görevler değişebilir, isimler değişebilir; ancak davamıza olan bağlılığımız ve milletimize hizmet etme irademiz değişmez. Genel Merkezimizin kararına saygımız tamdır."

İlkeye bağlılık ve gelecek taahhüdü:

Selendi'nin kendisi için sadece bir görev yeri olmadığını, doğup büyüdüğü ve geleceği için sorumluluk hissettiği memleketi olduğunu belirten Aydoğuş, görevden ayrıldıktan sonra da ilçeye hizmete devam edeceğini bildirdi.

Aydoğuş, "Bundan sonra da Selendi’mizin kalkınması, hemşehrilerimizin refahı ve ilçemizin geleceği için üzerime düşen sorumluluğu taşımaya devam edeceğim. Çünkü bizim anlayışımızda esas olan makamda bulunmak değil, nerede olursak olalım milletimize faydalı olabilmektir" sözleriyle vurguyu sürdürdü.

Açıklamasını birlik ve beraberlik temennisinde bulunarak tamamlayan Aydoğuş'un ardından AK Parti Selendi İlçe Başkanlığı görevine kimin getirileceğinin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE AK PARTİ İLÇE BAŞKANI ŞAFAK AYDOĞUŞ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI...

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE AK PARTİ İLÇE BAŞKANI ŞAFAK AYDOĞUŞ, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMAYLA GÖREVİNDEN AYRILDIĞINI DUYURDU.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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