Selendi'de kırsal bağlantı yolu 26 yıl sonra modern yüzüne kavuşuyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım Şube Müdürlüğü ekipleri, Selendi ilçesinde Halılar Mahallesi ile Harbiciler karayolu arasındaki 5 kilometrelik bağlantı yolunda asfalt çalışması başlattı. Yol, 2000 yılında yapıldıktan sonra ilk kez yenileniyor; uygulama olarak çift kat emülsiyonlu soğuk asfalt tercih edildi.

çalışmanın teknik ayrıntıları:

Şantiye koordinatörü Fatih Nakışçı tarafından aktarıldığı üzere güzergâhta çift kat emülsiyonlu sathi kaplama imalatına başlandı. Sahada görev yapan ekipte 4 kombi, 1 distribütör, 1 su tankeri ve 10 personel bulunuyor. Bu araç ve personel yapısıyla yol yüzeyi kısa sürede yenilenerek sürüş güvenliği ve konforu artırılacak.

yerel beklenti ve belediye hedefleri:

Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İlçe Koordinatörü Durmuş Özdemir yolun en son 2000 yılında asfaltlandığını, aradan geçen 26 yıl sonra gerçekleştirilen çalışmanın özellikle üreticiler ve mahalle sakinleri için önemli bir ihtiyaç olduğunu belirtti. Halılar Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Gürbüz de uzun süredir beklenen yenilemenin mahalle halkını memnun ettiğini söyledi.

Belediye yetkilileri, kent genelinde yürütülen yol yapım, bakım ve yenileme çalışmalarının devam edeceğini vurgularken, tamamlanan güzergâhlarda ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geleceğini ifade etti.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE HALILAR MAHALLESİ İLE HARBİCİLER KARAYOLU ARASINDAKİ 5 KİLOMETRELİK BAĞLANTI YOLUNDA 26 YIL SONRA İLK KEZ ASFALT ÇALIŞMASI BAŞLATILDI. 2000 YILINDA YAPILAN YOLDA ÇİFT KAT EMÜLSİYONLU SOĞUK ASFALT UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLİRKEN, ÇALIŞMAYLA YOLUN DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU HALE GETİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.