Selendili ciritçiler kahramankazan'da 43 sayılık farkla yarı finale yükseldi

Selendili ciritçiler kahramankazan'da yarı finale yükseldi

Manisa’nın Selendi ilçesini temsil eden Beypınar Atlı Cirit Spor Kulübü, Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu 2026 faaliyet programı kapsamında Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen çeyrek final müsabakalarında rakiplerini geride bırakarak yarı finale çıkmayı başardı. Üç gün süren karşılaşmalarda sergilenen performans, takımın hazırlık ve disiplinini gözler önüne serdi.

Çeyrek finalde alınan sonuçlar:

Selendi temsilcisi, çeyrek final grubunda sırasıyla Kars Atlı Cirit Spor Kulübü, Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü ve Malatya Yazıhan Cirit Spor Kulübü ile karşılaştı. Özellikle Malatya Yazıhan karşılaşmasında takım, oyun hakimiyetini açıkça göstererek rakibini 46,5-3,5 gibi farklı bir skorla mağlup etti ve grubunu 43 sayılık farkla lider tamamladı.

Başarı, birliktelik ve kutlama:

Beypınar Atlı Cirit Spor Kulübü Başkanı Nazlım Damar, alınan sonucun emek, azim ve kulüp içi birlikteliğin ürünü olduğunu vurguladı. Damar, sporculara, teknik ekibe ve kulübün yanında olan ciritseverlere teşekkür ederek bu başarının Selendi halkına armağan edildiğini belirtti. Kulüp kafilesi gece geç saatlerde Selendi’ye dönerken, vatandaşların düzenlediği araç konvoyu ile karşılandı.

Konvoy eşliğinde ilçe merkezinde tur atan ciritçiler daha sonra Demokrasi Meydanı’nda vatandaşlarla buluştu. Meydanda yapılan kutlamada sporcular ve Selendililer müzik eşliğinde coşkuyla eğlendi; bu kutlama takımın ata sporu cirideki emek ve başarısını yerel düzeyde taçlandırdı.

MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNİ TEMSİL EDEN BEYPINAR ATLI CİRİT SPOR KULÜBÜ, ANKARA’NIN KAHRAMANKAZAN İLÇESİNDE DÜZENLENEN ÇEYREK FİNAL MÜSABAKALARINDA RAKİPLERİNE FARK ATARAK YARI FİNAL MÜSABAKALARINA KATILMAYA HAK KAZANDI.