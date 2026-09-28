Selimiye Camii'nde parçalı dolunayın büyüleyici buluşması

Selimiye Camii ve parçalı dolunayın buluşması:

Edirne'nin simgesi Selimiye Camii, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" olarak tanımladığı yapı, gece gökyüzünde beliren parçalı dolunay ile birlikte etkileyici bir görüntü oluşturdu.

Görsel izlenim:

Camii'nin görkemli silueti ile dolunayın aynı karede buluşması, kubbe ve minarelerin hatlarını vurgulayarak fotoğrafik açıdan dikkat çekici bir kompozisyon ortaya çıkardı. Işığın ve gölgenin dengesi mekanın ölçeğini daha belirgin hale getirdi.

Miras ve önemi:

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan bu tarihî eser, gece manzaralarıyla da kültürel değerini ve görsel çekiciliğini pekiştiriyor; ortaya eşsiz bir manzara çıktı.

SELİMİYE CAMİİ PARÇALI DOLUNAY İLE MEST ETTİ