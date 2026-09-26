Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Selin altından mucize: Kuşadası'nda 67 caretta caretta yavrusu denize ulaştı

Orsen Sitesi'ndeki sürpriz caretta caretta yuvasından 67 yavru denize ulaştı; yuvada 68 yumurta vardı, bölge kışta sel altında kalmıştı.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 15:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Selin altından mucize: Kuşadası'nda 67 caretta caretta yavrusu denize ulaştı

Kuşadası'nda beklenmedik yuva bulundu:

Kuşadası Orsen Sitesi kumsalında, sel sularının etkisiyle uzun süre su altında kalan bir alanda sürpriz şekilde caretta caretta yuvası tespit edildi. Bölgedeki ilk ihbar, Evren Oyuk ve Şebnem İzmirli'nin iki yavru görmesiyle başladı. Yapılan kısa süreli araştırmada, izler üzerinden ulaşılan yuvada toplam 68 yumurta bulundu, bunlardan birinin bozuk olduğu belirlendi.

Yuva tespit süreci ve sayılar:

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü tarafından yapılan kontrolde, gece saatlerinde 45 yavrunun yuvadan çıkarak denize ulaştığı kaydedildi. Koruma amaçlı açılan yuvadan ise 22 yavru daha çıkarılarak güvenli şekilde denize bırakıldı. Toplamda sahadan denize ulaşan yavru sayısı 67 olarak kayıtlara geçti.

Aydın kıyılarında bu sezon, Kuşadası ve Didim başta olmak üzere toplam 21 yuvalama tespit edildi; Kuşadası'nda 11, Didim'de 10 olmak üzere sahil şeridinde yuvalama faaliyetleri büyük ölçüde tamamlandı.

Bölgenin çevresel durumu ve koruma çalışmaları:

Sürücü, yuvanın bulunduğu alanın geçtiğimiz kış SSK Deresi'nin taşması sonucu sele maruz kaldığını, bölgede biriken katı atıkların temizlendiğini ve oluşan balçık tabakasının yazın kuruyup sertleştiğini aktardı. Buna rağmen dişi kaplumbağanın söz konusu kumsalı yuvalama için seçtiğini vurgulayan Sürücü, aynı koşullarda 300 metre mesafedeki SSK sitesi kumsalına da bir başka yuva bırakıldığını belirtti.

Olay, deniz kaplumbağalarının uygun gördükleri her kumsalı yuvalama alanı olarak kullanabildiklerini gösterdi. EKODOSD yetkilileri, koruma altındaki son yuvadan da önümüzdeki günlerde yavruların çıkmasının beklendiğini ifade etti.

KUŞADASI’NDA SEL SULARININ ALTINDA KALAN ALANDA SÜRPRİZ ŞEKİLDE TESPİT EDİLEN CARETTA CARETTA...

KUŞADASI’NDA SEL SULARININ ALTINDA KALAN ALANDA SÜRPRİZ ŞEKİLDE TESPİT EDİLEN CARETTA CARETTA YUVASINDAN 67 YAVRU ÇIKTI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bartın'da ormanlık ve sulak alanlardaki yasak ses cihazları toplandı
images

Uşak'ta hayvan hastalıklarına karşı yol kontrolleri aralıksız sürüyor
images

Uşak'ta vakıfların performansı değerlendirildi; hedef hızlı ve yerinde yardım
images

Köy köy üreticinin yanında: Uşak tarım ekipleri hayvansal üretimi yerinde değerl...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eynesil'de çarpışma: tali yol kavşağında iki kişi yaralandı

Çitler Mahallesi'nde saman balyası yangını traktör ve römorku kullanılamaz bıraktı

hürmetçi'nin doğal mirası ve mahalle gündemi yerinde ele alındı

Çeşme'de üniversiteliler padelle spor ve sosyal yaşamı birleştirdi

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı