Selin altından mucize: Kuşadası'nda 67 caretta caretta yavrusu denize ulaştı

Kuşadası'nda beklenmedik yuva bulundu:

Kuşadası Orsen Sitesi kumsalında, sel sularının etkisiyle uzun süre su altında kalan bir alanda sürpriz şekilde caretta caretta yuvası tespit edildi. Bölgedeki ilk ihbar, Evren Oyuk ve Şebnem İzmirli'nin iki yavru görmesiyle başladı. Yapılan kısa süreli araştırmada, izler üzerinden ulaşılan yuvada toplam 68 yumurta bulundu, bunlardan birinin bozuk olduğu belirlendi.

Yuva tespit süreci ve sayılar:

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü tarafından yapılan kontrolde, gece saatlerinde 45 yavrunun yuvadan çıkarak denize ulaştığı kaydedildi. Koruma amaçlı açılan yuvadan ise 22 yavru daha çıkarılarak güvenli şekilde denize bırakıldı. Toplamda sahadan denize ulaşan yavru sayısı 67 olarak kayıtlara geçti.

Aydın kıyılarında bu sezon, Kuşadası ve Didim başta olmak üzere toplam 21 yuvalama tespit edildi; Kuşadası'nda 11, Didim'de 10 olmak üzere sahil şeridinde yuvalama faaliyetleri büyük ölçüde tamamlandı.

Bölgenin çevresel durumu ve koruma çalışmaları:

Sürücü, yuvanın bulunduğu alanın geçtiğimiz kış SSK Deresi'nin taşması sonucu sele maruz kaldığını, bölgede biriken katı atıkların temizlendiğini ve oluşan balçık tabakasının yazın kuruyup sertleştiğini aktardı. Buna rağmen dişi kaplumbağanın söz konusu kumsalı yuvalama için seçtiğini vurgulayan Sürücü, aynı koşullarda 300 metre mesafedeki SSK sitesi kumsalına da bir başka yuva bırakıldığını belirtti.

Olay, deniz kaplumbağalarının uygun gördükleri her kumsalı yuvalama alanı olarak kullanabildiklerini gösterdi. EKODOSD yetkilileri, koruma altındaki son yuvadan da önümüzdeki günlerde yavruların çıkmasının beklendiğini ifade etti.

KUŞADASI’NDA SEL SULARININ ALTINDA KALAN ALANDA SÜRPRİZ ŞEKİLDE TESPİT EDİLEN CARETTA CARETTA YUVASINDAN 67 YAVRU ÇIKTI.