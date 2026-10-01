Selin ardından arazide mahsur kalan inekler Gökdere köyünde görüntülendi

olay nasıl gelişti:

Elazığ’da devam eden sağanak yağış, Palu ilçesine bağlı Gökdere köyü çevresindeki derelerde taşkına neden oldu. Gün boyu süren yağışların etkisiyle su seviyeleri yükseldi ve otlamak için araziye çıkan inekler çevredeki yüksek ya da suyla çevrili alanlarda mahsur kaldı.

görüntüler ve müdahale:

Sahada bulunan bir vatandaş, mahsur kalan hayvanların o anlarını cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülerde suların çekilmediği alanlarda ineklerin bekleyişi görülürken, kamerayı kaydedenlerin olayı takip ettiği anlaşılıyor. Haberde belirtilenlere göre, yağmurun durmasının ardından inekler bulundukları yerden ayrıldı.

köy yaşamı ve riskler:

Bu tür ani taşkınlar kırsal alanlarda hem hayvancılığı hem de günlük yaşamı etkiliyor. Geçici olarak mahsur kalan hayvanların ortaya çıkardığı durum, yerel halkın gözlemi ve hızlı müdahale gerektiren bir tablo oluşturuyor. Vatandaşların kaydettiği görüntüler, selin pratik etkisini görsel olarak belgeleyerek benzer olaylar için uyarı niteliği taşıyor.

Olayla ilgili verilen bilgiler, Palu ilçesi Gökdere köyünde yaşanan taşkın ve mahsur kalma olayının yağışın durmasının ardından sona erdiğini aktarıyor.

ELAZIĞ’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞTAN DOLAYI OLUŞAN SELDE, İNEKLER MAHSUR KALDI