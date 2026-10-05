selin ardından gökyüzüne akın: kıran tepe’de yamaç paraşütü coşkusu

Sakarya'da güneş, yamaçta canlılık getirdi

Geçtiğimiz hafta kentte etkili olan kuvvetli yağış ve sel felaketinin ardından, Sakarya'da havanın düzelmesiyle birlikte hem vatandaşlar hem de sporcular Kıran Tepe'ye akın etti. Kamp sandalyelerini getirip manzarayı izleyenler ile yamaç paraşütü tutkunları tepede yoğunluk oluşturdu.

etkinlik ve uçuşlar:

Sakarya Üniversitesi Yamaç Paraşütü Topluluğu tarafından düzenlenen 'Tırman ve Uç' etkinliğine yaklaşık 20 kişi katıldı. Katılımcılar arazide yürüyerek tepeye tırmandı; bazı sporcular tekli uçuşlarda akrobasi hareketleri sergilerken, ilk kez uçanlar ikili (tandem) uçuşlarla deneyim yaşadı. Etkinlik, hem deneyimli pilotlar için prova alanı hem de yeni başlayanlar için güvenli bir tanışma fırsatı sundu.

topluluk mesajı ve gelecek planları:

Sakarya Üniversitesi Yamaç Paraşütü Topluluğu üyesi Ahmet Enes Aytaç etkinliği, havanın düzelmesi üzerine aceleyle organize ettiklerini belirtti. Aytaç, ''Geçtiğimiz hafta şehirde çok fazla yağış vardı hatta sel felaketi oldu. Haftanın güneşli olduğunu görünce biz de hemen bir etkinlik düzenledik. Bazı arkadaşlarımız tandem uçuyor, ilk defa uçuyorlar. Bazıları tek başlarına uçup akrobasi yapıyorlar,'' diyerek topluluğun düzenli etkinlikler yaptığını aktardı.

Aytaç ayrıca topluluk olarak temmuz ayında bir festival düzenlemeyi düşündüklerini ve bu konuda belediye ile görüşmek istediklerini ifade etti. Etkinliğe katılanlar için güneşli günlerin geri dönüşü, hem moral hem de spor sezonunun yeniden canlanması anlamına geldi.

Havanın kısa sürede değişebildiği bölgedeki sporcular, güvenlik prosedürlerine dikkat ederek ve uygun rüzgâr koşullarını gözleyerek uçuşlarını sürdürdü. Etkinlik, sel felaketinin yol açtığı olumsuz hava koşullarının ardından toplumun açık hava etkinliklerine dönüşünün somut bir örneği olarak kayda geçti.

SAKARYA'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA ETKİLİ OLAN KUVVETLİ YAĞIŞ VE SEL FELAKETİNİN ARDINDAN GÜNEŞİN YÜZÜNÜ GÖSTERMESİNİ FIRSAT BİLEN VATANDAŞLAR İLE YAMAÇ PARAŞÜTÜ TUTKUNLARI KIRAN TEPE'DE YOĞUNLUK OLUŞTURDU.