Selin vurduğu Karasu okullarında hasar tespiti sürüyor

Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan sel ve sağanak yağışların ardından eğitim kurumlarında hasar tespit çalışmaları başlatıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Furkan Enşici, şube müdürleri ve okul yöneticileri ile birlikte afetten etkilenen okulları yerinde inceledi.

Saha incelemeleri ve tespit edilen zararlar:

Yetkililer, ilçe genelinde sel felaketinden etkilenen okul sayısının 15 olduğunu bildirdi. Saha incelemeleri kapsamında Karasu Merkez Şehit Hasan Keleş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edilerek okul binası ve bahçesinde meydana gelen su baskını yerinde gözlemlendi.

Görüntülerde, okulların zemin katlarını suyun kapladığı, su seviyesinin ekiplerin yürümekte zorlandığı noktalarda diz boyunda olduğu görüldü.

Çalışmaların seyri:

Hasar tespit ekipleri okullardaki fiziksel zararları kayıt altına alıyor ve incelemeler devam ediyor. İlçe yönetimi ile okul idareleri sürecin takipçisi olduklarını belirtti.

SAKARYA’NIN KARASU İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN SEL VE SAĞANAK YAĞIŞLARIN ARDINDAN EĞİTİM KURUMLARINDA DA HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI.