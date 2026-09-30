Şemdinli'de bağlarda sezonun ilk üzüm hasadı bereketi başladı

şemdinli'de üzüm hasadı başladı:

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde üzüm hasadı başladı. Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan, kurum amirleriyle birlikte Tütünlü köyünde gerçekleştirilen hasat çalışmalarına katıldı. Ziyarette kaymakam ve heyet, üreticilerle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi ve çiftçilerle sohbet etti.

hasat çalışmaları ve yerel katılım:

Tütünlü köyünde yürütülen hasat çalışmaları, sezonun hareketlendiğine işaret ediyor. Bölgedeki bağlarda devam eden toplama işlemleri esnasında tarımsal emek ve yerel yöntemler gözlemlendi; üreticiler toprağın ve iklim koşullarının yıldan yıla farklılık gösterdiğini aktardı. Yerel idarenin katılımı, hasat sürecine görünür destek sağladı.

üreticilerle buluşma ve beklentiler:

Kaymakam Erdoğan, üretimin bölge açısından önemine değinerek çiftçilere bereketli ve verimli bir hasat dönemi temennisinde bulundu. Sohbetlerde üreticiler, sezonun seyrine dair beklentilerini ve karşılaştıkları zorlukları paylaştı; idare temsilcileri de sıkıntıların tespiti ve çözüm yolları konusunda notlar aldı.

Bu tür yerel ziyaretler, hem üretimin görünürlüğünü artırıyor hem de tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine yönelik farkındalık yaratıyor. Hasatın ilerleyen günlerde nasıl şekilleneceği, çiftçilerin gözlemleri ve iklim koşullarına bağlı olarak takip edilecek.

HAKKARİ’NİN ŞEMDİNLİ İLÇESİNDE ÜZÜM HASADI BAŞLADI.