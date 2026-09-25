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Semih Karabacak bronzla döndü: Muğla adına kürsüde

İzmir'deki Ümitler Batı Grubu Şampiyonası'nda Muğlalı sporcu Semih Karabacak, 80 kilogramda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 12:36

GÜNCELLEME: 25 Eylül 2026 - 12:48

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Semih Karabacak bronzla döndü: Muğla adına kürsüde

Muğlalı sporcu kürsüye çıktı

İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye Taekwondo Ümitler Batı Grubu Şampiyonası'nda Muğlalı sporcu Semih Karabacak, 80 kilogram kategorisinde önemli bir başarıya imza attı.

şampiyona ve kategori:

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 23-24 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen organizasyonda farklı yaş ve kilo kategorilerinden sporcular tatamiye çıktı. Karabacak, 80 kilogram kategorisindeki müsabakalarında rakipleriyle mücadele ederek turnuvayı Türkiye üçüncüsü olarak tamamladı.

bronz madalya ve il katkısı:

Elde ettiği dereceyle kürsüye çıkan sporcu bronz madalya aldı ve Muğla'nın şampiyonadaki Türkiye üçüncülüğüne katkı sağladı. Bu sonuç kent adına sevindirici bir başarı olarak kayda geçti.

Semih Karabacak ve antrenörü başarılarından dolayı tebrik edildi; sporcuların gelecek yarışlarda da benzer performans sergilemesi temenni edildi.

MUĞLALI SPORCU SEMİH KARABACAK TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

MUĞLALI SPORCU SEMİH KARABACAK TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ OLDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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