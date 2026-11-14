Şen: emekli ve asgari ücretlilerin gelirlerini yükseltmek için Ankara'da yoğun çalışma var

Muğla'daki buluşma ve programın amacı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE Eğitim Başkanı Mustafa Şen, AK Parti Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Muğla'da basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda parti çalışmaları, iç ve dış politika, ekonomi, terörle mücadele, savunma sanayi ve yeni anayasa süreçleri ele alındı. Şen, programın 81 ilde halkla doğrudan temas kurmak, yapılan yatırımları yerinde değerlendirmek ve vatandaşların şikayet ile önerilerini Ankara'ya iletmek amacıyla sürdüğünü belirtti.

ekonomi ve gelir artışı:

Şen, ekonomik yaşamda daralma hissettiren grupları kabul ederek bazı emekli ve asgari ücretli vatandaşların aldıkları geliri yetersiz bulmasının haklı olduğunu söyledi. Emekli maaşlarının ve asgari ücretin iyileştirilmesi için Ankara'da yoğun çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Şen, yapılan çalışmalar neticesinde emeklilerin ve asgari ücretle çalışanların daha memnun olacakları düzeylere ulaşılacağını kaydetti.

Ekonomik sıkıntıların giderilmesine yönelik söylem, parti teşkilatları aracılığıyla vatandaş geri bildirimlerinin toplanması ve çözüm önerilerinin yasama ile yürütme organlarına iletilmesi hedefiyle ilişkilendirildi.

güvenlik, terör ve bölgesel gelişmeler:

Bölgesel jeopolitik risklere değinen Şen, Türkiye'nin kuzey ve güneydoğudaki savaşların oluşturduğu sıkıntıların farkında olduğunu söyledi. Terörle mücadele konusunda ülkenin yaklaşık 50 yıllık bir süreci geride bıraktığını ve bu süreçte 50 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini vurguladı. Şen, terörün ekonomik maliyetine de işaret ederek doğrudan kayıplarla birlikte alternatif maliyetler dahil edildiğinde rakamların yüksek olduğunu ve bunun ekonomik bedelinin trilyonlar seviyesinde olduğunu belirtti; konuşmasında 3 trilyon doları aşkın doğrudan ekonomik kayıp ile alternatif maliyetlerle birlikte yaklaşık 6 trilyon dolara varan hesaplara değindi.

Karadeniz'deki buğday ve doğal gaz sevkiyatında yaşanan sorunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle aşıldığını aktaran Şen, ayrıca Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik girişimlerin sürdüğünü söyledi. Antalya'da düzenlenen COP31'in iklim diplomasisi açısından önemine ve NATO Zirvesi'nin başarılı organizasyonuna da değindi.

savunma sanayisi ve teknoloji vurgusu:

Şen, Türkiye'nin yüksek teknoloji, uzay, nükleer enerji ve yapay zekâ alanlarında son yıllarda kaydettiği ilerlemelere dikkat çekti. Savunma sanayindeki ürünlerden örnek vererek insansız hava aracı ve silahlı insansız hava aracı teknolojilerinde Türkiye'nin küresel pazarda kayda değer bir paya ulaştığını söyledi ve bu gelişmeleri genç mühendislerin ve yazılımcıların emeğine bağladı. Şen, Türkiye'nin son 20 yılda bu alanlarda önemli atılımlar yaptığına, sanayi devriminin gerisinde kalınan dönemin kapandığına inandıklarını ifade etti.

hukuki süreç ve fon krizi açıklaması:

Son dönemde gündeme gelen fon kriziyle ilgili hukuki sürecin işletildiğini belirten Şen, sorumlular hakkında gereğinin yapıldığını söyledi. Bu kapsamda 120'den fazla kişinin tutuklandığını ifade ederek herkesin hukuk önünde hesap vereceğini vurguladı ve kurum içinde hataya hoşgörü gösterilmeyeceğini dile getirdi.

anayasa ve siyaset gündemi:

Yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğunu belirten Şen, mevcut anayasanın darbe dönemlerinin izlerini taşıdığını, yeni anayasanın sivil, özgürlükçü ve demokratik bir anlayışla hazırlanması gerektiğini savundu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilerle yürüttüğü görüşmelerin sürdüğünü aktaran Şen, değiştirilemez maddeler konusunda zaman kaybı yaşanmasının önüne geçileceğini, bu maddelerin korunacağını ve diğer maddeler üzerinde çalışmaların yapılacağını söyledi.

Şen, yaklaşan seçim takvimiyle ilgili olarak 2028 baharında milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, bir sonraki yılda ise yerel seçimlerin planlandığını açıkladı. AK Parti teşkilatlarının hazırlıklarına hemen başladığını belirten Şen, teşkilat yapısına ilişkin rakamları paylaştı: il ve ilçe teşkilatlarında 93 bin kişi, mahalle ve sandık teşkilatlarıyla birlikte toplam 306 bin kişilik bir yapı, üyelerle birlikte ise yaklaşık 12 milyon kişilik bir teşkilat bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden adaylığına ilişkin Şen, mevcut anayasal düzenlemeler çerçevesinde Meclis'in karar vermesi halinde yeniden aday olabileceğini düşündüklerini ve yaptıkları araştırmaların Cumhurbaşkanının yeniden seçilebileceğini gösterdiğini söyledi. Konuşması boyunca Şen, terörsüz bir Türkiye hedefi doğrultusunda Meclis bünyesinde izleme ve çalışma komisyonlarının kurulmasına yönelik sürecin sürdüğünü, şehirlerdeki yol, hastane, okul yatırımları ile uzay ve nükleer teknoloji alanlarındaki çalışmaların devam edeceğini belirterek basın mensuplarına teşekkür etti.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI MUSTAFA ŞEN’DEN MUĞLA’DA EKONOMİ MESAJI: EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRETLİYE ZAM HAZIRLIĞI