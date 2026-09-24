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Sennur Sezer’in ikram ve tasarruf anlayışı Pancar Deposu’nda çörekle canlandı

Nilüfer Belediyesi’nin 2026 etkinlikleri kapsamında Pancar Deposu’nda Hakan Doğan, Sennur Sezer’in metinlerinden ilhamla Paskalya çöreği hazırladı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 16:51

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Sennur Sezer’in ikram ve tasarruf anlayışı Pancar Deposu’nda çörekle canlandı

Nilüfer’de edebiyat ve mutfak bir araya geldi

Nilüfer Belediyesi’nin "2026 Yılın Yazarı Sennur Sezer" etkinlikleri dizisi kapsamında Pancar Deposu’nda "İkram, Tasarruf ve Dayanışma" başlıklı bir gastronomi atölyesi düzenlendi. Etkinliğe ekmek ustası Hakan Doğan konuk olarak katıldı; Nilüfer Belediye Başkan Vekili Serpil Altun ile Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’in eşi Nuray Özdemir de programı izledi.

Sezer’in mutfak dili: ikram ve dayanışma:

Doğan atölyede Sennur Sezer’in "İstanbul’un Eski İkramları" kitabından hareketle yaptığı sunumda, yazarın tariflerden öte bir toplum çözümlemesi sunduğunu vurguladı. Kitapta öne çıkan ikram kavramını nezaketin, paylaşımın ve dayanışmanın dili olarak tanımlayan Doğan, Sezer’in işçi sınıfı ve dar bütçeli ailelere yönelik pratik çözümlerine dikkat çekti. Komşuluk ilişkileri ve mahalle dayanışmasının, bir evde pişenin diğerine dağıtıldığı ortak sofra geleneğini nasıl koruduğunu yalın bir dille aktardığını belirtti.

Atölye uygulaması: paskalya çöreği yapımı:

Konuşmanın ardından atölye uygulamasına geçildi. Doğan, İstanbul’un çokkültürlü mutfak mirasını simgeleyen Paskalya çöreği hamurunun yoğrulmasından örgü şeklinde bağlanmasına kadar tüm aşamaları adım adım gösterdi. Katılımcılar tezgah başına geçerek Sezer’in edebi mirasını mutfakta deneyimledi ve kendi çöreklerini hazırladı. Usta, tarifin yanı sıra tasarruflu malzeme kullanımı ve dayanışmanın günlük pratiklere dönüşmesi üzerine de pratik öneriler paylaştı.

Etkinlik, edebiyatın günlük yaşamla ve mutfakla kurduğu ilişkiye dair somut bir örnek sundu; Sennur Sezer’in metinleri, hem teorik hem uygulamalı bir zeminde yorumlanarak katılımcılara aktarıldı.

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN ‘2026 YILIN YAZARI SENNUR SEZER’ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN...

NİLÜFER BELEDİYESİ’NİN ‘2026 YILIN YAZARI SENNUR SEZER’ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE DÜZENLENEN GASTRONOMİ ATÖLYESİNDE, EKMEK USTASI HAKAN DOĞAN YAZARIN ‘İSTANBUL’UN ESKİ İKRAMLARI’ KİTABINDAN YOLA ÇIKARAK PASKALYA ÇÖREĞİ HAZIRLADI; DAYANIŞMA VE TASARRUF KÜLTÜRÜNÜ ANLATTI.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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