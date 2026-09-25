Şenpazar'da motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

şenpazar'da seyir halindeki araçta yangın
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmından dumanlar yükseldi. Sürücü Ş.F., aracı kenara çekerek durumu bildirdi.
olayın oluşu:
Yangın, Şenpazar ilçesi Kastamonu-Cide karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücünün kontrolündeki 68 KT 047 plakalı otomobilin motor bölümünden önce dumanlar, ardından alevler çıktığı bildirildi.
müdahale ve etkileri:
Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaptığı müdahale sayesinde yangın araçta büyümeden söndürüldü.
KASTAMONU’NUN ŞENPAZAR İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİLDE ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.
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