Sepetçiler Kasrı'nda birlik ve zafer vurgusu yapıldı

İstanbul Valiliği resepsiyonu Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği tarafından Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü resepsiyonuna devlet, askeri erkân ve sivil toplum temsilcileri katıldı.

Programa İstanbul Valisi Davut Gül ve eşi Gülden Gül, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekili Nuri Aslan girişte konukları karşıladı. Mülki ve idari yetkililer, yabancı ülke ve azınlık cemaati temsilcileri, diğer protokol üyeleri, sanatçılar ve davetliler programda yer aldı.

Program akışı:

Etkinlik, Kur'an tilaveti ve dua ile başladı. Ardından konuklara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen mesaj okundu. Resmi törenler çerçevesinde protokol konuşmaları ve kabul bölümü gerçekleştirildi.

Vali Gül'ün mesajı:

Vali Davut Gül yaptığı konuşmada 30 Ağustos'un tarihi önemine vurgu yaptı ve kutlamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmada 26 Ağustos'ta Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruzun Cumhuriyetin ilanına giden yolu açtığı, emperyalizmin mihverinin parçalandığı ve milletin esareti kabul etmeyeceğinin ilan edildiği hatırlatıldı.

Vali Gül, Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda birlik ve beraberlik ruhunun devam ettiğini belirtti ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde terörle mücadele ve kardeşlik bağlarının güçlendiğini ifade etti. Ayrıca huzur ve istikrar ikliminin gerçeğe dönüştüğü, bölgeye ve mazlum coğrafyalara umut olmaya devam edildiği sözlerine eklendi.

Konuşmada İstanbul'un farklı kültür ve kimliklerin bir arada yaşadığı bir kent olduğuna dikkat çekilerek birlik iradesinin en büyük güç olduğu, bu güçle Türkiye'nin savunmadan diplomasiye her alanda daha güçlü bir ülke olacağı mesajı verildi. Vali Gül kutlu yürüyüşün sürdürüleceğini vurguladı.

İSTANBUL VALİLİĞİ TARAFINDAN SEPETÇİLER KASRI’NDA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI VE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ GÜNÜ RESEPSİYONU DÜZENLENDİ.