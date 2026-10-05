Sepetli vinçten düşen operatör hastaneye kaldırıldı

olayın ayrıntıları:

Olay, öğle saatlerinde Konya'nın Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi Destar Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın bahçesinde meydana geldi. Bina sakinlerinin çatıya demir profilleri çıkarmak için kiraladığı sepetli vinçle çalışmalar yürütülürken, vinç operatörü O.D. sepetle birlikte düşerek yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine çakıldı.

Olayın ardından çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, vinç ve sepetin kullanımıyla ilgili ilk gözlemler ekiplerce not edildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede O.D.'nin çenesinde kırık ve vücudunun bazı bölgelerinde sıyrıklar tespit edildi. İlk müdahalenin tamamlanmasının ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre O.D.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

soruşturma ve değerlendirme:

Olayla ilgili polis ekipleri ve yetkililerce tahkikat başlatıldı. Kaza nedeninin belirlenmesi için vinçin kullanım koşulları, ekipman durumu ve çalışma düzeni inceleniyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer olayın ayrıntılarına ilişkin açıklama yapacakları zamanı belirleyecek.

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