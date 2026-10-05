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Sepetli vinçten düşen operatör hastaneye kaldırıldı

Konya Meram'da çatıya demir çıkartırken sepetli vinçten yaklaşık 2 metre düşen operatör O.D., çene kırığı ve sıyrıklarla hastaneye götürüldü.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 13:32

GÜNCELLEME: 05 Ekim 2026 - 13:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sepetli vinçten düşen operatör hastaneye kaldırıldı

olayın ayrıntıları:

Olay, öğle saatlerinde Konya'nın Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi Destar Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın bahçesinde meydana geldi. Bina sakinlerinin çatıya demir profilleri çıkarmak için kiraladığı sepetli vinçle çalışmalar yürütülürken, vinç operatörü O.D. sepetle birlikte düşerek yaklaşık 2 metre yükseklikten zemine çakıldı.

Olayın ardından çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, vinç ve sepetin kullanımıyla ilgili ilk gözlemler ekiplerce not edildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede O.D.'nin çenesinde kırık ve vücudunun bazı bölgelerinde sıyrıklar tespit edildi. İlk müdahalenin tamamlanmasının ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre O.D.'nin genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

soruşturma ve değerlendirme:

Olayla ilgili polis ekipleri ve yetkililerce tahkikat başlatıldı. Kaza nedeninin belirlenmesi için vinçin kullanım koşulları, ekipman durumu ve çalışma düzeni inceleniyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve yetkililer olayın ayrıntılarına ilişkin açıklama yapacakları zamanı belirleyecek.

ONYA&#039;DA SEPETLİ VİNÇLE ÇATIYA DEMİR ÇIKARTMAYA ÇALIŞTIĞI SIRADA 2 METRELİK YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN İŞÇİ...

ONYA'DA SEPETLİ VİNÇLE ÇATIYA DEMİR ÇIKARTMAYA ÇALIŞTIĞI SIRADA 2 METRELİK YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN İŞÇİ YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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