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Serbest güzergahla ehliyet sınavlarında ezbercilikten uzak bir dönem hedefleniyor

Selman Ceylan, serbest güzergah uygulamasının doğru planlanması halinde sınavların ezbercilikten çıkarılıp sürücü becerilerinin daha iyi ölçüleceğini söyledi.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 10:17

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 10:25

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EDİTÖR: Emre Koç

Serbest güzergahla ehliyet sınavlarında ezbercilikten uzak bir dönem hedefleniyor

Serbest güzergah hedefi ve beklenen etkiler:

Konya Sürücü Kursları Derneği Başkanı Selman Ceylan, serbest güzergah uygulamasının doğru planlanması durumunda ehliyet sınavlarında ezbere dayalı sürücülük anlayışının önüne geçilebileceğini belirtti. Uygulamanın amacı daha kolay ehliyet vermek değil, adayların gerçek trafik koşullarında araç kullanma yeterliliklerini ölçmek ve güvenli sürücüler yetiştirmek.

Yeni yaklaşım sayesinde adayların sadece sabit bir sınav güzergâhını ezberlemesi yerine, farklı trafik şartlarında gösterdikleri performans; trafik algısı, şerit değiştirme becerisi, park etme yeteneği ve sürüş sırasında verdiği tepkiler üzerinden değerlendirilecek. Bu durum, sürücü eğitiminde pratik odaklı bir değişimi teşvik edebilir.

Standartlar açık ve anlaşılır olmalı:

Ceylan, yeni sistemin uygulanmasında bazı kritik hususlara dikkat çekti. Güzergâhların gereğinden fazla genişletilmemesi, sınav standartlarının illere veya ilçelere göre farklılaştırılmaması ve adayların yeterli eğitim almadan sınava sokulmaması gerektiğini vurguladı. Bununla ilgili olarak, adayın değerlendirme ölçütlerinin açık, şeffaf ve her yerde aynı standartlarla uygulanabilir olması gerektiğini söyledi.

Ayrıca eğitim süreci, sınav kriterleri, güzergâhlar ve uygulama esaslarının önceden net biçimde belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi; aksi halde uygulamanın adaylar ve kurslar açısından mağduriyetlere yol açabileceğine dikkat çekti.

Hazırlık, eğitimciler ve sektörün rolü:

Ceylan, serbest güzergah uygulamasının faydalı olabilmesi için sürücü kurslarının, usta öğreticilerin, sınav komisyonlarının ve adayların değişime hazırlanmasının zorunlu olduğunu ifade etti. Sınavın yalnızca süresinin veya güzergâhının değiştirilmesinin yeterli olmayacağını, değerlendirme kriterlerinin ve eğitim programlarının eş zamanlı olarak güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Dernek olarak hem sektörün hem de vatandaşların haklarını gözeterek sürecin takipçisi olacaklarını söyleyen Ceylan, amaçlarının net olduğunu: Amacımız daha kolay ehliyet vermek değil, gerçekten araç kullanmayı bilen, trafik kurallarına hakim ve güvenli sürücüler yetiştirmektir.

Doğru planlanan bir serbest güzergah uygulamasının, sınavı ezbere dayalı bir formaliteden çıkarıp adayların gerçek yol koşullarına karşı hazırlıklı hâle gelmesini sağlayacağı değerlendirmesi, uygulamanın ayrıntılarının titizlikle belirlenmesine bağlı olarak sektörde olumlu karşılanabilir.

EHLİYET SINAVLARINDA BELİRLİ BİR GÜZERGAHIN EZBERLENMESİNE DAYALI UYGULAMANIN YERİNE, ADAYLARIN...

EHLİYET SINAVLARINDA BELİRLİ BİR GÜZERGAHIN EZBERLENMESİNE DAYALI UYGULAMANIN YERİNE, ADAYLARIN FARKLI TRAFİK KOŞULLARINDA ARAÇ KULLANMA BECERİLERİNİN DAHA KAPSAMLI ÖLÇÜLMESİNİ SAĞLAYACAK SERBEST GÜZERGAH UYGULAMASININ GÜNDEME GELDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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