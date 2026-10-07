Serbest piyasada dolar 49,1940, euro 55,3000 liradan açıldı

İstanbul Kapalıçarşı işlemleri:
İstanbul Kapalıçarşı’da bugün döviz işlemlerinde dolar 49,1920 liradan alınıp 49,1940 liradan satılıyor. Aynı şekilde euro 55,2980 liradan alınıp 55,3000 liradan satışa sunulmuş durumda.
Önceki kapanışla karşılaştırma:
Son kapanışta piyasada dolar 49,18 liradan, euro 55,38 liradan satılmıştı. Bugünkü açılış fiyatları, özellikle eurodaki küçük gerilemeyi gösterirken dolar fiyatı önceki kapanış seviyesine yakın seyrediyor.
Alım-satım farkı ve piyasa değerlendirmesi:
Kapalıçarşı verilerine göre alım ve satım fiyatları arasındaki makas sınırlı; bu durum kısa vadeli dalgalanmalarda piyasadaki likidite ve işlem maliyetlerine işaret ediyor. Döviz alım-satımı yapacakların bu açılış seviyelerini ve önceki kapanış rakamlarını referans alması mümkün.
DOLAR 49,1940 LİRADAN, EURO İSE 55,3000 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
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