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Serbest piyasada dolar 49,1940, euro 55,3000 liradan açıldı

İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 49,1920/49,1940, euro 55,2980/55,3000 seviyelerinden güne başladı; önceki kapanışta dolar 49,18, euro 55,38 liraydı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 09:17

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EDİTÖR: Berk Doğan

Serbest piyasada dolar 49,1940, euro 55,3000 liradan açıldı

İstanbul Kapalıçarşı işlemleri:

İstanbul Kapalıçarşı’da bugün döviz işlemlerinde dolar 49,1920 liradan alınıp 49,1940 liradan satılıyor. Aynı şekilde euro 55,2980 liradan alınıp 55,3000 liradan satışa sunulmuş durumda.

Önceki kapanışla karşılaştırma:

Son kapanışta piyasada dolar 49,18 liradan, euro 55,38 liradan satılmıştı. Bugünkü açılış fiyatları, özellikle eurodaki küçük gerilemeyi gösterirken dolar fiyatı önceki kapanış seviyesine yakın seyrediyor.

Alım-satım farkı ve piyasa değerlendirmesi:

Kapalıçarşı verilerine göre alım ve satım fiyatları arasındaki makas sınırlı; bu durum kısa vadeli dalgalanmalarda piyasadaki likidite ve işlem maliyetlerine işaret ediyor. Döviz alım-satımı yapacakların bu açılış seviyelerini ve önceki kapanış rakamlarını referans alması mümkün.

DOLAR 49,1940 LİRADAN, EURO İSE 55,3000 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 49,1940 LİRADAN, EURO İSE 55,3000 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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