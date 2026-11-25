piyasa verileri:
Serbest piyasada döviz kurları yeni güne sınırlı dalgalanmayla başladı. dolar 50,6780 liradan, euro 55,4530 liradan satışa açıldı.
İstanbul Kapalıçarşı verilerine göre alış ve satış kurları ise şu şekilde kaydedildi: dolar alış 50,6760 / satış 50,6780, euro alış 55,4510 / satış 55,4530.
kapanışla karşılaştırma:
Son kapanışta dolar 50,62 liradan, euro 55,61 liradan satılmıştı; açılış verileri doların bir miktar yükseldiğini, euronun ise sınırlı gerilediğini gösteriyor.
DOLAR 50,6780 LİRADAN, EURO İSE 55,4530 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
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