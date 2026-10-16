Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 49,5270 liradan, euro 55,6240 liradan güne başladı.

gün açılışı ve kapalıçarşı verileri:

İstanbul Kapalıçarşı’da 49,5250 liradan alınan dolar 49,5270 liradan, 55,6220 liradan alınan euro ise 55,6240 liradan satılıyor.

alış-satış marjı ve kapanışla karşılaştırma:

Son kapanışta dolar 49,41 liradan, euro ise 55,55 liradan satılmıştı. Açılış fiyatları, her iki para biriminde de önceki kapanışlara göre sınırlı bir yükseliş gösteriyor.

Kapalıçarşı verilerine göre alış ve satış fiyatları arasındaki fark her iki para biriminde de yaklaşık 0,0020 lira düzeyinde seyrediyor; bu durum marjın dar olduğunu işaret ediyor.

Yatırımcılar için bu açılış verileri, gün içi işlem stratejilerinde başlangıç referansı oluşturabilir. Piyasa hareketleri ise gün boyunca ekonomik ve finansal gelişmelere göre şekillenecektir.

DOLAR 49,5270 LİRADAN, EURO İSE 55,6240 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.