Dolar 49,5222 +0,11%
Euro 55,7282 +0,36%
Bist 11.746,96 -2,68%
Altın Gram 6.690,48 +0,77%
EUR/USD 1,1247 +0,24%
Brent Petrol 102,67 -0,48%
--°

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Serbest piyasada dolar 49,5270 liradan, euro 55,6240 liradan açtı; Kapalıçarşı’da alış-satış marjı korundu, önceki kapanış dolar 49,41, euro 55,55.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 09:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada dolar 49,5270 liradan, euro 55,6240 liradan güne başladı.

gün açılışı ve kapalıçarşı verileri:

İstanbul Kapalıçarşı’da 49,5250 liradan alınan dolar 49,5270 liradan, 55,6220 liradan alınan euro ise 55,6240 liradan satılıyor.

alış-satış marjı ve kapanışla karşılaştırma:

Son kapanışta dolar 49,41 liradan, euro ise 55,55 liradan satılmıştı. Açılış fiyatları, her iki para biriminde de önceki kapanışlara göre sınırlı bir yükseliş gösteriyor.

Kapalıçarşı verilerine göre alış ve satış fiyatları arasındaki fark her iki para biriminde de yaklaşık 0,0020 lira düzeyinde seyrediyor; bu durum marjın dar olduğunu işaret ediyor.

Yatırımcılar için bu açılış verileri, gün içi işlem stratejilerinde başlangıç referansı oluşturabilir. Piyasa hareketleri ise gün boyunca ekonomik ve finansal gelişmelere göre şekillenecektir.

DOLAR 49,5270 LİRADAN, EURO İSE 55,6240 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

DOLAR 49,5270 LİRADAN, EURO İSE 55,6240 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Pazaryeri'nde fiyat uyumu için zabıta denetimleri yoğunlaştı
images

Samsun'da kadın çiftçilere model proje bakanlıktan ödül aldı
images

Türk girişimi Loops AI doğal dille alışverişi küreselleştiriyor
images

L’Oréal’de sınır ötesi atama: Metin Yılmaz Türkiye ve Yunanistan CIO’su oldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kesinleşmiş 15 yıllık cezası olan şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı

Kurşunlu Han'da geçmişe yolculuk: Manisa'nın çarşısı ve müziği konuşuldu

Samsun'da kadın çiftçilere model proje bakanlıktan ödül aldı

Kocasinan'da yeşil parklar çocukların toprakla buluşmasını hedefliyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı