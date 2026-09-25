Serbest piyasada dolar ve euro güne yükselişle başladı

serbest piyasada döviz kurları
Serbest piyasada döviz kurları güne sınırlı yükselişle başladı. Açılış verileri, dolar ve euronun önceki kapanış değerlerine göre hafifçe yukarı yönde hareket ettiğini gösteriyor.
kapalıçarşı verileri:
İstanbul Kapalıçarşı’da dolar 48,9600 liradan alınıyor ve 48,9620 liradan satılıyor. Euro için alım fiyatı 55,7260, satış fiyatı ise 55,7280 lira olarak kaydedildi.
önceki kapanış ve piyasa görünümü:
Son kapanışta dolar 48,85 liradan, euro ise 55,68 liradan satılmıştı; bugünkü açılış değerleri kapanışa göre sınırlı bir yükseliş sergiliyor. Piyasa aktörleri kısa vadeli dalgalanmalara dikkat ediyor.
DOLAR 48,9620 LİRADAN, EURO İSE 55,7280 LİRADAN GÜNE BAŞLADI.
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